Αντετοκούνμπο: Ρεκόρ ασίστ στη νίκη επί των Σπερς (βίντεο)

Ο Giannis ήταν εντυπωσιακός, άγγιξε το “triple-double” και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην επικράτηση.

Εντυπωσιακός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας με 15 ασίστ και έφτασε δύο ριμπάουντ μακριά από το “triple-double”, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς σε νίκη με 120-113 απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, φτάνοντας τις 11 νίκες στα τελευταία 12 παιχνίδια.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 26 επίσης πόντους (7/13 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 6/7 βολές), ενώ έκανε δύο φάουλ και τρία λάθη.

Κορυφαίος για την ομάδα του Σαν Αντόνιο ήταν ο Λόνι Γουόκερ, με 31 πόντους.

Δείτε τα highlights από την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

The back-to-back MVP tonight:



26 PTS | 15 AST | 8 REB pic.twitter.com/4ay18Uvavj — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 21, 2021