Πολιτική

Μηταράκης στον ΑΝΤ1: οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας μειώθηκαν κατά 90% μέσα στο 2021 (βίντεο)

Χαρακτήρισε τη συνθήκη του Δουβλίνου, ξεπερασμένη και ζήτησε από την ΕΕ να αποδείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη της προς τις χώρες που σηκώνουν το κύριο βάρος του Μεταναστευτικού.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», αναφέρθηκε στη διάσκεψη για το Μεταναστευτικό που φιλοξενείται στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 5 χωρών από τον ευρωπαϊκό νότο και τη Μεσόγειο, οι οποίες σήκωσαν το κύριο βάρος των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, ο στόχος είναι να υπάρξει μια ενιαία φωνή, η οποία θα ζητάει να αποδειχθεί και στην πράξη η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο Μεταναστευτικό – Προσφυγικό και να υιοθετηθεί ένας κοινός μηχανισμός απελάσεων.

Ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή πολιτική για τις χώρες διέλευσης και προέλευσης των ροών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Τουρκία, η οποία δεν εφαρμόζει τη συμφωνία που έχει με την ΕΕ και δεν αποδέχεται τις υποχρεώσεις της, για παράδειγμα στο θέμα των επιστροφών.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογράμμισε ότι από την αρχή του έτους οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας έχουν μειωθεί σε ποσοστό 90%, την ίδια στιγμή που η αύξηση προς την Ιταλία ξεπερνάει το 100%.

Ο κ. Μηταράκης επεσήμανε πως το ισχύον πλαίσιο για το Μεταναστευτικό, αυτή τη στιγμή απορρέει από τη Συνθήκη του Δουβλίνου η οποία όμως είναι ξεπερασμένη και θα πρέπει να ανανεωθεί.

Επίσης ο κ. Μηταράκης δήλωσε πως η προσπάθεια της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει το Μεταναστευτικό, απέτυχε πλήρως χάρη και στην έγκαιρη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.