Πολιτισμός

Ο Νίκος Πλακίδας στον ΑΝΤ1 για τις παραδοσιακές φορεσιές που φτιάχνει (βίντεο)

Επί τρεις δεκαετίες δημιουργεί πιστά αντίγραφα από παραδοσιακές ενδυμασίες όλης της Ελλάδας. Τις έχει παρουσιάσει σε πολλές χώρες του εξωτερικού.