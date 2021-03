Κόσμος

Μπορέλ: η Τουρκία στέλνει επικίνδυνο μήνυμα σε όλο τον κόσμο

«Πυρά» από Μπορέλ και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, κατά της Άγκυρας, για την αποχώρηση της από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών.

Η απόφαση της Τουρκίας να αποσυρθεί από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης «στέλνει επικίνδυνο μήνυμα σε όλο τον κόσμο» υπογραμμίζει με ανακοίνωσή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος τα ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Η Σύμβαση «στοχεύει στη διασφάλιση ουσιαστικής νομικής προστασίας σε γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι σήμερα πιο σημαντικό από ποτέ, καθώς η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών έχει αυξηθεί σε νέα επίπεδα παγκοσμίως ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 και των πολλών συγκρούσεων, όπου οι γυναίκες είναι βασικά θύματα» αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος.

Παράλληλα, σημειώνει ότι «τώρα είναι η ώρα να δείξουμε ηγεσία και να ενισχύσουμε τις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, όχι για να υποχωρήσουμε. Γι 'αυτό δεν μπορούμε παρά να εκφράζουμε βαθιά απογοήτευση και δεν κατανοούμε την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να αποσυρθεί από αυτήν τη σύμβαση που φέρει ακόμη και το όνομα της Κωνσταντινούπολης».

« Αυτή η απόφαση κινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο την προστασία και τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στην Τουρκία. Στέλνει επίσης ένα επικίνδυνο μήνυμα σε όλο τον κόσμο» τονίζει.

Τέλος, παροτρύνει την Τουρκία να αντιστρέψει την απόφασή της εκφράζοντας την ελπίδα ότι «η Τουρκία θα συμμετάσχει σύντομα ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, ένα θεμελιώδες στοιχείο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της ισότητας τον 21ο αιώνα».

Την απόφαση της Τουρκίας να αποσυρθεί από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης καταδικάζει η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. «Η βία κατά των γυναικών δεν είναι ανεκτή» τονίζει και προσθέτει ότι «οι γυναίκες αξίζουν ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την προστασία τους». «Υποστηρίζω τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και καλώ όλους τους υπογράφοντες να την επικυρώσουν». καταλήγει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.