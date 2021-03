Κόσμος

Μιανμάρ: μάχες μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων καταστολής της χούντας

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον Φεβρουάριο που εκδηλώθηκε το πραξικόπημα. Κύμα μετανάστευσης στην Ταϊλάνδη.

Διαδηλωτές που απαιτούν να αποκατασταθεί η δημοκρατία κατέβηκαν ξανά στους δρόμους χθες Σάββατο στη Μιανμάρ, έτοιμοι να αντισταθούν «μέχρις εσχάτων» στη φονική καταστολή της στρατιωτικής χούντας, που καταδικάζουν δυτικές και ασιατικές κυβερνήσεις.

Σχεδόν 240 πολίτες έχουν σκοτωθεί μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου που ανέτρεψε την κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι. Ο απολογισμός ενδέχεται να είναι πολύ πιο βαρύς στην πραγματικότητα: εκατοντάδες άνθρωποι που συνελήφθησαν τις τελευταίες εβδομάδες αγνοούνται. Παρ’ όλ’ αυτά, η κινητοποίηση συνεχίζεται.

«Το κίνημα υπέρ της δημοκρατίας καθιστά τη χούντα ανίκανη να ασκήσει πολιτική και διοικητική εξουσία», τονίζει η Ένωση Βοήθειας στους Πολιτικούς Κρατούμενους.

Γιατροί, εκπαιδευτικοί, τραπεζικοί και σιδηροδρομικοί απεργούν, παραλύοντας μέρος της εύθραυστης οικονομίας.

Νέες συγκεντρώσεις οργανώθηκαν χθες. Στην Τακέτα, συνοικία της Ρανγκούν, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών, που αντέδρασαν πετώντας τους κοκτέιλ μολότοφ. Ένας κάτοικος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε πως έφηβος σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από σφαίρα στο κεφάλι.

Στη Μανταλέι (κεντρικά), διαδηλωτές κράταγαν πανό με το «μαχόμενο παγόνι», σύμβολο που είχε χρησιμοποιηθεί στη λαϊκή εξέγερση του 1988, και του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία, του κόμματος της Αούνγκ Σαν Σου Τσι.

Περίπου εκατό χιλιόμετρα από εκεί, στην πόλη Μονίουα, εκατοντάδες πολίτες έκαναν πορεία και έκαψαν ένα αντίγραφο του Συντάγματος. Ο θεμελιώδης νόμος, που συντάχθηκε το 2008, επί των ημερών του προηγούμενου στρατιωτικού καθεστώτος, δίνει υπερβολικές εξουσίες στον στρατό.

Πραγματικές σφαίρες και λεηλασίες

Στη Ρανγκούν, η κατάσταση είναι εξαιρετικά τεταμένη, καθώς δύο από τα πέντε εκατομμύρια των κατοίκων της οικονομικής πρωτεύουσας της χώρας ζουν σε συνοικίες όπου έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος.

Ορισμένες γειτονιές έχουν βυθιστεί στο χάος, με διαδηλωτές να πετάνε αντικείμενα και μολότοφ εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης, που ρίχνουν πραγματικές σφαίρες.

«Η χρήση πραγματικών σφαιρών αυξάνεται ημέρα την ημέρα», σύμφωνα με την Ένωση Βοήθειας στους Πολιτικούς Κρατούμενους, ενώ αστυνομικοί και στρατιωτικοί «λεηλατούν και καταστρέφουν δημόσια περιουσία και ιδιωτικές περιουσίες». Υποχρεώνουν εξάλλου κατοίκους να διαλύουν τα οδοφράγματα που έστησαν διαδηλωτές.

Πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τη Ρανγκούν τις τελευταίες ημέρες για να πάνε στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Αρκετοί πολίτες της χώρας έχουν διαφύγει στην Ινδία και στην Ταϊλάνδη, που ετοιμάζονται για κύμα μετανάστευσης από τη Μιανμάρ.

Η Μιανμάρ κλείνεται περισσότερο κάθε μέρα. Οι συνδέσεις μέσω κινητών τηλεφώνων στο διαδίκτυο είναι κομμένες και μόνο κρατικές εφημερίδες επιτρέπεται να κυκλοφορούν.

Οι συλλήψεις συνεχίζονται, ειδικά απεργών, μελών του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία και δημοσιογράφων. Πάνω από τριάντα δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί μετά το πραξικόπημα.

«Οι δολοφονίες ειρηνικών διαδηλωτών και οι αυθαίρετες συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, είναι εντελώς απαράδεκτες», σχολίασε χθες μέσω Twitter ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες. «Είναι επειγόντως απαραίτητη μια αυστηρή και ενωμένη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας», πρόσθεσε.