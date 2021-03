Οικονομία

“Εξοικονομώ”: νέα προγράμματα για σπίτια, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια

Δείτε αναλυτικά τις παρεμβάσεις που προγραμματίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικό πρόγραμμα και για τουριστικά καταλύματα.

Τετραπλή παρέμβαση για την εξοικονόμηση ενέργειας σε σπίτια, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα:

-Τον Απρίλιο αρχίζει η ένταξη των νοικοκυριών που υπέβαλαν αιτήσεις στο προηγούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» και εγκρίθηκαν.

-Στα τέλη του καλοκαιριού προκηρύσσεται το νέο Εξοικονομώ για σπίτια, με διαφοροποιημένα κριτήρια εξέτασης των αιτήσεων.

-Μέσα στη χρονιά θα προχωρήσει επίσης το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δημοσίου, για το οποίο υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα συμφωνία χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

-Έρχεται ειδικό πρόγραμμα 100 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών επιχειρήσεων.

Σε σχέση με το πρόγραμμα που προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο και ολοκληρώθηκε στις αρχές του έτους, εντάχθηκαν συνολικά 36.369 νοικοκυριά με αιτήσεις προϋπολογισμού 737,8 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει η έκδοση των αποφάσεων ένταξης των νοικοκυριών στο πρόγραμμα προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια η δανειοδότηση (για όσους επιθυμούν) και η εκτέλεση των εργασιών. Ήδη από τις αρχές Μαρτίου «τρέχει» η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», η οποία ολοκληρώνεται στις αρχές Απριλίου.

Σύμφωνα με τις εξαγγελλίες του ΥΠΕΝ, στα τέλη του καλοκαιριού αναμένεται η προκήρυξη του νέου προγράμματος Εξοικονομώ, το οποίο θα προτεραιοποιεί τις αιτήσεις με ποιοτικά κριτήρια που θα περιλαμβάνουν τον βαθμό βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε περιοχή, εισοδηματικά κριτήρια κ.α. Σε ό,τι αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες θα αξιοποιηθεί η προεργασία που έχει γίνει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καθορισμό του επιδόματος θέρμανσης, που ήδη χρησιμοποιείται από το υπουργείο Οικονομικών. Στόχος του ΥΠΕΝ όπως επισημαίνει ο υπουργός κ. Κώστας Σκρέκας είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων άνω των 3 δισ. ευρώ στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων την επόμενη 5ετία, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για τα κτίρια του Δημοσίου υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα συμφωνία χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 375 εκατ. ευρώ προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του προγράμματος «Ηλέκτρα». Οι επενδύσεις αφορούν εκσυγχρονισμό των συστημάτων θέρμανσης - ψύξης, μόνωση του κτιριακού κελύφους και εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Τέλος, για τα τουριστικά καταλύματα επίκειται η προκήρυξη προγράμματος ύψους 100 εκατ. ευρώ για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού σε επόμενη φάση εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι, ενδέχεται να προκηρυχθεί νέο πρόγραμμα για τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.