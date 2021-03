Τοπικά Νέα

Συλλήψεις για τα επεισόδια μεταξύ οπαδών στου Χαριλάου

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την ταυτοποίηση και άλλων προσώπων που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για τα επεισόδια μεταξύ οπαδών που ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου έξω από το γήπεδο “Κλεάνθης Βικελίδης” στην περιοχή Χαριλάου.

Άνδρες της Υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους προσήγαγαν συνολικά εννέα άτομα συνολικά, από τα περίπου 40 που επιτέθηκαν με ξύλα και μεταλλικά αντικείμενα σε συγκεντρωμένους οπαδούς και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων που μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, καθώς και φθορές σε 18 σταθμευμένα οχήματα.

Για τους τρεις συλληφθέντες σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση, για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και άλλων προσώπων που συμμετείχαν στα επεισόδια.