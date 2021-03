Κοινωνία

Έφοδος της Αστυνομίας σε “κορονοπάρτι” με έναν τραυματία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεαρός πήδηξε τα κάγκελα του σπιτιού, στην προσπάθειά του να διαφύγει, αλλά κατέληξε στο νοσοκομείο.

“Κορονοπάρτι” στήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βραυρώνας στην Αρτέμιδα με άγνωστο αριθμό ατόμων.

Το πάρτι τελείωσε ξαφνικά όταν από την δυνατή μουσική και την φασαρία γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία φτάνοντας στο συγκεκριμένο σπίτι, ξεκίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην προσπάθεια που έκανε ένας 26χρονος να γλιτώσει το πρόστιμο, πηδώντας τα κάγκελα του σπιτιού, τραυμάτισε το χέρι του, με αποτέλεσμα εκτός από το πρόστιμο των 300 ευρώ, να βρεθεί σε νοσοκομείο για να γίνει συρραφή στο τραύμα του.

Οι συμμετέχοντες στο πάρτι ήταν από την Αθήνα και είχαν νοικιάσει το σπίτι μέσω airbnb.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Δημοτικός Σύμβουλος της περιοχής Παναγιώτης Λάμπρου.

Πηγή: artemidanews.gr