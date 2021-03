Τοπικά Νέα

Δεύτερη επίθεση με μολότοφ σε κατάστημα μέσα σε λίγες ώρες

Η Αστυνομία προχώρησε σε δυο προσαγωγές υπόπτων, μετά τη δεύτερη επίθεση.

Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στην πρόσοψη καταστήματος πώλησης ειδών πολεμικών τεχνών. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα περίπου στις 03.30 στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι δράστες πέταξαν τρεις βόμβες μολότοφ και εξαφανίστηκαν.

Ακολούθησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών στην ευρύτερη περιοχή και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο προσαγωγές υπόπτων.

Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση μέσα σε λίγες ώρες, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογη τα ξημερώματα της Πέμπτης.