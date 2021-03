Κοινωνία

Έβρος: Έφερε δύο κιλά ηρωίνη από την Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ο διακινητής και κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά.

(φωτογραφία αρχείου)

Έναν αλλοδαπό που είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και μετέφερε στην τσάντα του πάνω από δύο κιλά ηρωίνη, συνέλαβαν άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με συνοριοφύλακες, στην περιοχή του Σουφλίου, Έβρου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον αλλοδαπό, σε οργανωμένη έρευνα που έγινε με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, το πρωί του Σαββάτου.

Όπως διαπιστώθηκε, ο αλλοδαπός είχε εισέλθει παράνομα από την Τουρκία μέσω του ποταμού Έβρου και στην τσάντα του μετέφερε δύο νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 2.320 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.