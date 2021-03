Κοινωνία

Τραγωδία στο Μάτι: συγκλονιστική αποκάλυψη από τον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως αναφέρει στην απολογία του ο Τερζούδης, ενώ η πυροσβεστική γνώριζε την ύπαρξη νεκρών πριν τη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό, ο τότε υπαρχηγός Ματθαιόπουλος, το απέκρυψε.