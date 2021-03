Πολιτική

“Πυρά” από την αντιπολίτευση για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού

Δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε σε κυριακάτικη εφημερίδα.

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο “Βήμα της Κυριακής”.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως είναι «εκτός τόπου και χρόνου» και ότι «δεν θα παραδώσει αλλαγμένη, αλλά κατεστραμμένη χώρα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:

«Πρώτα παρουσιάστηκε ως Μωυσής, μετά τον ντύσανε Μακρυγιάννη, με τη σημερινή του συνέντευξη στο Βήμα αποδεικνύεται απλά ότι είναι ένας πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και κατώτερος των περιστάσεων.

Επιμένει να μην κατανοεί τι περνάνε οι πολίτες, διαπιστώνοντας για αποταμίευση μέσα στην πανδημία. Μιλάει για άλμα δεκαετίας ενώ η χώρα βουλιάζει στην ύφεση. Και στη καλύτερη εκδοχή, το ΑΕΠ που θα παραδώσει στο τέλος της τετραετίας, που τώρα που «σφίξανε τα γάλατα» μας λέει ότι θα την εξαντλήσει, θα είναι πολύ μικρότερο από αυτό που παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ το 19. Και ποιος ξέρει με πόσους χιλιάδες νέους ανέργους και πόσες χιλιάδες κατεστραμμένες ΜμΕ.

Στο μόνο που έχει δίκιο είναι ότι θα παραδώσει μια αλλαγμένη χώρα. Ενδεχομένως και κατεστραμμένη, αν συνεχίσει έτσι για πολύ.

Αγνοώντας επιδεικτικά την αγωνία, τον φόβο και την κόπωση των πολιτών από την αλλοπρόσαλλη πολιτική του. Και προβάλλοντας επιτυχίες που μόνο στο μυαλό του υπάρχουν και δήθεν άλματα μιας κατεστραμμένης οικονομίας που πεισματικά αρνείται να στηρίξει.

Στο δε μέτωπο της πανδημίας, την ώρα που η χώρα θρηνεί 7.500 νεκρούς, την ώρα που το ΕΣΥ έχει καταρρεύσει, την ώρα που εκατοντάδες συμπολίτες μας είναι διασωληνωμένοι και δεκάδες από αυτούς βρίσκονται εκτός ΜΕΘ, με τρόπο κυνικό δηλώνει ότι αν είχε σπεύσει να κάνει τις επιτάξεις ιδιωτικών μονάδων όπως του ζητά μήνες τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ξόδευε δεκάδες εκατομμύρια.

Τελικά όταν το είχε πει ο κ. Πέτσας δεν ήταν μια άτυχη δική του στιγμή. Αλλά μια συνειδητή επιλογή του κ. Μητσοτάκη.

Κατά τα άλλα υιοθετεί πλήρως τις χυδαίες συκοφαντίες του Άδωνι Γεωργιάδη ότι για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και για μια ακόμη φορά δε βρίσκει μια συγνώμη για τα ακραία περιστατικά βίας και αστυνομικής αυθαιρεσίας.

Διαψεύδει έτσι κάθε προσδοκία που είχαν οι μετριοπαθείς πολίτες που τον ψήφισαν, ότι θα ακολουθούσε φιλελεύθερη πολιτική.»

ΚΚΕ: Το άλμα δεκαετίας έχει αποδέκτες μόνο τους επιχειρηματικούς ομίλους

Το ΚΚΕ σημειώνει πως «Ο “οδικός χάρτης” της διαχείρισης της πανδημίας και της καπιταλιστικής ανάκαμψης “στρώνεται”» πάνω στην ένταση της εκμετάλλευσης και της εργασιακής ευελιξίας, στο περαιτέρω τσάκισμα των μικρών επαγγελματιών, στην κατεδάφιση των κοινωνικών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει. Αυτές είναι και οι προτεραιότητες του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ, στο οποίο συναντιούνται η κυβέρνηση μαζί με τα αλλά κόμματα.

Γι’ αυτό, άλλωστε, η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία για τη νομοθέτηση κι εφαρμογή νέων αντιλαϊκών μέτρων, ενώ την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει τη δίκαιη διαμαρτυρία απέναντι σε αυτά με την ένταση του αυταρχισμού και με την υποκριτική επίκληση της δημόσιας υγείας, την οποία έχει αφήσει στο έλεος».

Ελληνική Λύση: Άμεση προκήρυξη εκλογών

«Ο πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι στο πέρας της τετραετίας θα παρουσιάσει μία “αλλαγμένη χώρα”. Με τις εγκληματικές πράξεις της κυβέρνησης του όμως το πιθανότερο είναι να παρουσιάσει μια “μεταλλαγμένη χώρα”. Μία ισοπεδωμένη “χώρα – χώρο”, απαξιωμένη διεθνώς και με εξαθλιωμένους πολίτες. Το σοφότερο που μπορεί πλέον να πράξει είναι η άμεση προκήρυξη εκλογών», σχολίασε η Ελληνική Λύση.

ΜέΡΑ25: Για όλα φταίνε οι “άλλοι”

«Για “άλμα δεκαετίας μετά τον κάβο της πανδημίας” κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του την ώρα που οι εκτιμήσεις της αγοράς “βλέπουν” να κλείνουν οριστικά πάνω από 200.000 επιχειρήσεις, το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος είναι στα ύψη, το έλλειμμα δυσθεώρητο και οι επενδύσεις στην ΕΕ καθηλωμένες. Αν ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί πως θα επιτύχει αυτό το “άλμα” με το Ταμείο δήθεν Ανάκαμψης και τα μνημονιακά μέτρα του 5ου μνημονίου που έρχεται, πολύ φοβόμαστε ότι αυτό θα είναι ένα ακόμα άλμα στο κενό», αναφέρει το ΜέΡΑ25.

«Παράλληλα ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στην πανδημία, χωρίς φυσικά -για άλλη μια φορά- να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Για όλα φταίνε οι “άλλοι”, οι πολίτες, η νεολαία, η αντιπολίτευση, όσοι διαμαρτύρονται κ.ο.κ.. Κι όλα αυτά τη στιγμή που χαλαρώνουν τα μέτρα ενώ έχουμε περισσότερα κρούσματα από αυτά που καταγράφονταν όταν επιβλήθηκαν, ενώ δεν έχει υπάρξει ούτε σοβαρή ενίσχυση στο ΕΣΥ, ούτε και προχωράει ο εμβολιασμός με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Υπάρχει τελικά η στοιχειώδης κυβερνητική ενσυναίσθηση για την κατάσταση την οποία βιώνει η κοινωνία, η οικονομία και η χώρα ή ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας πως “θέλει να παρουσιάσει μια αλλαγμένη χώρα στο τέλος της τετραετίας” έχει ως στόχο τον πλήρη αφανισμό της; Γιατί έτσι όντως θα έχουμε μια αλλαγμένη χώρα, επί τα χείρω όμως για άλλη μια φορά», καταλήγει.