Πολιτική

Τσίπρας: Το δηλητήριο του ρατσισμού να μείνει έξω από την Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού.

Το δικό του μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε στα παιδιά που είναι σε δομές προσφύγων και τόνισε ότι γι’ αυτά τα παιδιά «αξίζει μια χώρα ισότητας, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς».

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα αξίζει να είναι «μια χώρα στην οποία το δηλητήριο του ρατισμού θα μένει έξω από τα σύνορά της και μακριά από τους ανθρώπους της».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στο facebook έχει ως εξής:

«Ο Αμίρ, η Φαρίμπα και τα υπόλοιπα παιδιά της Ριτσώνας, είναι τα παιδιά μας.

Γι’ αυτούς και για όλα τα παιδιά που ζουν και μεγαλώνουν στην Ελλάδα, αξίζει μια χώρα ισότητας, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Μία χώρα στην οποία το δηλητήριο του ρατσισμού θα μένει έξω από τα σύνορά της και μακριά από τους ανθρώπους της».