Τραγωδία: Πέθανε ξαφνικά βρέφος 7 μηνών

Δεύτερο "χτύπημα" της μοίρας σε οικογένεια που είχε "χάσει" και άλλο παιδί.

Συντετριμμένοι είναι οι γονείς βρέφους επτά μηνών το οποίο έφυγε από τη ζωή ξαφνικά το πρωί της Κυριακής.

Το κοριτσάκι παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το διακόμισε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε προσπάθεια ανάνηψης τόσο μέσα στο ασθενοφόρο όσο και στο νοσοκομείο Παίδων, χωρίς ωστόσο το βρέφος να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή, όπως μεταδίδει το thebest.gr.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η οικογένεια πριν δύο περίπου χρόνια είχα χάσει ξαφνικά κι άλλο παιδί της, ένα κορίτσι 3,5 ετών, τη Μαλένα Δασκαλάκη.

Φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ενώ σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα το μωρό δεν φαινόταν να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

ΠΗΓΗ: thebest.gr