Κοινωνία

Notam: Νέα παράταση και αλλαγές οδηγιών για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Νέες παρατάσεις των αεροπορικών οδηγιών στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού (Covid-19 notams), τροποποίηση της notam για ανώτατο όριο ταξιδιωτών από Ρωσία το οποίο και αυξάνεται από 500 σε 4.000 επιβάτες εβδομαδιαίως καθώς και άρση των περιορισμών από Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία ανακοινώνει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Στις πτήσεις εσωτερικού παρατείνονται οι περιορισμοί μετακινήσεων έως την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί, και θα επιτρέπονται μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις, ενώ για τις πτήσεις εξωτερικού συνεχίζονται οι περιορισμοί έως την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται πως οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας αφορούν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.

Απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα των Υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν: Η notam προβλέπει απαγόρευση εισόδου στην χώρα των Υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν. Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 10 χωρών: Ην. Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ρουάντα, Σιγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσική Ομοσπονδία και Ισραήλ. Σε σχέση με την προϋπάρχουσα αεροπορική οδηγία επανέρχονται στην λίστα των επιτρεπόμενων Τρίτων Χωρών η Ρουάντα και η Σιγκαπούρη.

Επτά (7) μέρες καραντίνα σε όλες τις αφίξεις από το εξωτερικό: Όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στην χώρα μας από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ' οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF, για επτά (7) ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την αναχώρηση τους. Στους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος κατά την άφιξη τους, βάση της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator Form. Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν επιβάτη θετικό η καραντίνα θα ισχύει για 14 μέρες.

Διεθνείς αφίξεις μόνο με αρνητικό τεστ 72 ωρών: Η notam προβλέπει ότι όλοι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων θα εισέρχονται στην χώρα μας μόνο με αρνητικό PCR τεστ Covid-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξη τους. Υπενθυμίζουμε ότι στους επιβάτες θα γίνεται και δειγματοληπτικό test κατά την είσοδο τους στην ελληνική επικράτεια βάση του PLF.

Υποχρεωτικό rapid test άφιξης για όλους τους επιβάτες από Η.Α.Ε και Ην. Βασίλειο: Επιπρόσθετα όλων των άλλων μέτρων προβλέπεται υποχρεωτικό rapid test κατά την άφιξη για όλους τους επιβάτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς και από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ηνωμένο Βασίλειο - 7ήμερη καραντίνα και νέο pcr test για άρση της: Ειδικά για τους εισερχόμενους επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να βγουν από την καραντίνα θα πρέπει να υποβληθούν σε νέο PCR τεστ όταν συμπληρωθεί το 7ήμερο.

Υποχρεωτική συμπλήρωση Passenger Locator Form: Προβλέπεται η υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση travel.gov.gr, από όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων προς Ελλάδα. Επίσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της φόρμας PLF και για τους επιβάτες πτήσεων εξωτερικού που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και αναχωρούν από τα αεροδρόμια της χώρας μας.

Ανώτατο όριο 4.000 ταξιδιωτών από Ρωσική Ομοσπονδία: Ειδικά για Ρωσία (μόνιμοι κάτοικοι) παραμένουν οι ακόλουθοι περιορισμοί, αφίξεις μόνο στα αεροδρόμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου και ανώτατο όριο εισόδου στην Ελλάδα 4.000 επιβατών την εβδομάδα. Από την συγκεκριμένη αεροπορική οδηγία σε σχέση με την προϋπάρχουσα αυξάνεται από 500 σε 4.000 εβδομαδιαίως ο αριθμός των Ρώσων τουριστών που θα μπορούν να εισέρχονται στην Ελλάδα.

Αρση περιορισμού από Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία: Δεν παρατείνονται οι αεροπορικές οδηγίες που προέβλεπαν αναστολή πτήσεων από Τουρκία και αφίξεις μόνο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.

Για όλες τις αεροπορικές οδηγίες ισχύουν οι εξαιρέσεις ως έχουν από τις προϋπάρχουσες notams.