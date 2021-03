Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός: “Μοιρασιά” με γκολ… του τερματοφύλακα

Ο Παπαδόπουλος “έγραψε”… τον επίλογο στο θρίλερ, στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”.

Με γκολ του γκολκίπερ του Νίκου Παπαδόπουλου, ο Αστέρας Τρίπολης ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό σε 2-2 στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 ως το 84’, και πήρε ένα ανέλπιστο βαθμό στην πρεμιέρα των εφετινών πλέι-οφ, μετά από ένα απίστευτο σε εξέλιξη παιχνίδι. Ο Φεντερίκο Μακέντα με δύο γκολ σε δύο λεπτά (58’-59’) έδωσε μεγάλο προβάδισμα στους «πράσινους», όμως ο Αστέρας κατάφερε με τρομερή αντεπίθεση διαρκείας στο φινάλε να μειώσει στο 84’ με τον Λουίς Φερνάντεθ και να «αρπάξει» το βαθμό στο 90+7’ με το σουτ του Παπαδόπουλου!

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, ο Αστέρας πάτησε για πρώτη φορά στην περιοχή του Παναθηναϊκού στο 16’, όταν μετά από πολύ ωραίο ένα-δύο των Τασουλή-Ριέρα, ο πρώτος έβγαλε τη σέντρα από αριστερά κι ο Διούδης πρόλαβε να διώξει τη μπάλα με τα ακροδάκτυλά του, πριν φτάσει στον Κρέσπι.

Τρία λεπτά αργότερα ο Λουίς Φερνάντεθ ξέφυγε πολύ ωραία απ’ τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού και δοκίμασε ένα σουτ από πλάγια θέση, με τον Διούδη να δείχνει πολύ καλά αντανακλαστικά αποκρούοντας τη μπάλα με τις γροθιές του. Στο 28’ ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε με πολλή υπομονή τη μπάλα, μέχρι τη σέντρα του Βιγιαφάνιες προς το Μακέντα, όμως η κεφαλιά του Ιταλού επιθετικού πέρασε άουτ.

Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, από κλέψιμο του Χουάνκαρ ψηλά, οι «πράσινοι» κυκλοφόρησαν γρήγορα τη μπάλα, με τον Αλεξανδρόπουλο να σουτάρει δυνατά έξω από την περιοχή και τον Χριστόπουλο να βάζει την κόντρα στέλνοντας τη μπάλα κόρνερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας μπήκε λίγο πιο δυνατά στα πρώτα λεπτά, με στόχο να πιέσει τον Παναθηναϊκό ψηλά. Και το κατάφερε στο 47’, με τον Μπελόκ να κλέβει τη μπάλα απ’ τον Νιάς και να σουτάρει πάνω από τα δοκάρια του Διούδη.

Στο 56’ ο Μολό συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Βιγιαφάνιες, ο οποίος του έδωσε ξανά τη μπάλα με τακουνάκι, όμως στο πολύ δυνατό σουτ του Γάλλου, είχε εξαιρετική αντίδραση ο Παπαδόπουλος, διώχνοντας με υπερένταση στη γωνία του.

Η πίεση του Παναθηναϊκού απέδωσε στο 58’, όταν από φάση διαρκείας μετά από κόρνερ των «πράσινων», η μπάλα κατέληξε στον Χουάνκαρ, που έβγαλε εξαιρετική σέντρα προς τον Μακέντα, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να κάνει με κεφαλιά το 1-0.

Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των «πράσινων», οι Χουάνκαρ και Μακέντα συνδυάστηκαν ξανά στο 59’, αυτή τη φορά απ’ την αριστερή πλευρά, κι ο Ιταλός επιθετικός με ωραίο πλασέ από μέσα αριστερά, έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 74’ ο Αστέρας έφτασε κοντά στο γκολ, όμως το πλασέ του Αλί Μπαμπά από πολύ πλάγια θέση αποκρούστηκε απ’ τον Διούδη, με τη μπάλα να κοντράρει στον επιθετικό των γηπεδούχων και να φεύγει άουτ.

Δέκα λεπτά αργότερα (84’) οι γηπεδούχοι μείωσαν με κοντινό πλασέ του Λουίς Φερνάντεθ (μετά από κεφαλιά-πάσα του Αλί Μπαμπά), βάζοντας ξανά «φωτιά» στο παιχνίδι. Ο ίδιος παίκτης μάλιστα στο 89’ έπιασε σουτ από πλάγια θέση, με τον Διούδη να απομακρύνει με υπερένταση, κρατώντας το προβάδισμα των «πράσινων».

Η πίεση του Αστέρα δικαιώθηκε στο 90+7’, όταν από φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Διούδη, ο Λουίς Φερνάντεθ γύρισε τη μπάλα και ο Παπαδόπουλος με δεξί «κεραυνό» ισοφάρισε στο τελικό 2-2, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των γηπεδούχων.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μ. Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Χριστόπουλος, Καστάνιο, Τασουλής (72’ Άλβαρες), Βαλιέντε, Μπελόκ (72’ Ιγκλέσιας), Κρέσπι (63’ Λέο Τιλίκα), Ριέρα (85’ Μπόρχα Φερνάντεθ), Σίτο (63’ Αλί Μπαμπά), Λουίς Φερνάντεθ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Μολό, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Χουάνκαρ, Νιάς, Αλεξανδρόπουλος (82’ Αθανασακόπουλος), Αγιούμπ (74’ Ενγκμπακοτό), Χατζηγιοβάνης, Βιγιαφάνιες, Μακέντα (81’ Ιωαννίδης).