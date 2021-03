Κόσμος

Νέα “καρφιά” Μπάιντεν στον Ερντογάν

Αφορμή η αποχώρηση της Τουρκίας από διεθνή συμφωνία προστασίας των γυναικών.

«Βαθιά απογοητευτική» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την αποχώρηση της Τουρκίας από τη "Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης" που σχεδιάστηκε για την προστασία των γυναικών από τη βία.

«Οι χώρες θα πρέπει να εργαστούν για την ενίσχυση και την επανεξέταση των δεσμεύσεών τους για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών, χωρίς την απόρριψη διεθνών συνθηκών που σχεδιάστηκαν για την προστασία των γυναικών και την απόδοση ευθυνών σε αυτούς που τις παραβιάζουν» ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο Μπάιντεν.

«Αυτό είναι ένα αποκαρδιωτικό βήμα προς τα πίσω για το διεθνές κίνημα τερματισμού της βίας κατά των γυναικών παγκοσμίως» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.