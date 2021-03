Κοινωνία

Αστυνομική βία: Στο “φως” στοιχεία από τη διερεύνηση των καταγγελιών

Αναλυτικα η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ανακοίνωση σχετικά με την πορεία των ΕΔΕ για σοβαρές υποθέσεις που εμπλέκεται η Αστυνομία και για τις οποίες πραγματοποίησε ή πραγματοποιεί παράλληλη έρευνα και ο Συνήγορος του Πολίτη, εξέδωσε το Αρχηγείο του Σώματος.

Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται οι υποθέσεις των οποίων η διερεύνηση έχει ολοκληρωθεί, αλλά και ο εκτιμώμενος χρόνος όσων εκκρεμούν, μεταξύ των οποίων και αυτή για το περιστατικό στο Γαλάτσι, που είδε ξανά σήμερα το φως της δημοσιότητας μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα «24/7» στο διαδίκτυο.

Ειδικά για την ΕΔΕ που αφορά στο περιστατικό στο Γαλάτσι, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι είναι στη φάση της ολοκλήρωσης και εκτιμάται οτι σε ένα μήνα θα έχει ολοκληρωθεί. Στελέχη του Υπουργείου ανέφεραν οτι ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι πολύ κάτω του μέσου όρου ενώ η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «από σήμερα και κάθε μήνα θα δημοσιεύονται στοιχεία για την πρόοδο διερεύνησης των καταγγελιών περί άσκησης υπέρμετρης αστυνομικής βίας, που έχουν λάβει ιδιαίτερη δημοσιότητα» και διευκρινίζεται ότι το διάστημα που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διερεύνηση μιας υπόθεσης είναι κατά μέσο όρο 8 μήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει:

«Η ΕΛ.ΑΣ. εφαρμόζει πολιτική λογοδοσίας για την ενημέρωση των πολιτών με την μηνιαία δημοσίευση στοιχείων για: το σύνολο του αστυνομικού έργου, τους ελέγχους κατά της πανδημίας, τις συναθροίσεις, την διατάραξη κοινής ησυχίας. Από σήμερα και κάθε μήνα θα δημοσιεύονται επίσης στοιχεία για την πρόοδο διερεύνησης των υποθέσεων καταγγελιών περί άσκησης υπέρμετρης αστυνομικής βίας, που έχουν λάβει ιδιαίτερη δημοσιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η πειθαρχική διερεύνηση περιστατικών είναι σύνθετη διοικητική διαδικασία, η οποία χρειάζεται για να ολοκληρωθεί, με σεβασμό των κανόνων του κράτους δικαίου, ικανό χρονικό διάστημα (κατά μέσο όρο 8 μήνες)».

Όσον αφορά στις υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τον τελευταίο χρόνο την κοινή γνώμη, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ολοκληρώθηκαν οι εξής ΕΔΕ από την Αστυνομία, ενώ εκκρεμεί η διερεύνηση από πλευράς Συνηγόρου του Πολίτη:

• Για την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου που έλαβε χώρα στις 14 Ιουνίου 2020 στο Βόλο.

• Για τα επεισόδια στην πλατεία Κυψέλης, την 8η Μαΐου 2020.

• Για τον τραυματισμό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από δακρυγόνο την 27η Φεβρουαρίου 2020. (Αφορά στον τραυματισμό του Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη, στα επεισόδια έξω από το Εφετείο, την ημέρα της απόφασης για την Χρυσή Αυγή).

Όσον αφορά στις εκκρεμείς υποθέσεις εκτός από το Γαλάτσι, είναι και το περιστατικό με τα επεισόδια με μαθητές στο Μαρούσι, την 9η Οκτωβρίου 2020, για την οποία επίσης εκτιμάται οτι η ΕΔΕ θα ολοκληρωθεί σε περίπου έναν μήνα.