Επίταξη ιδιωτών γιατρών: συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητά ο ΠΙΣ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κάνει λόγο για προσβλητική συμπεριφορά του υπουργού Υγείας και παραθέτει προτάσεις για επίλυση του ζητήματος.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, προκειμένου να συζητηθούν βιώσιμες λύσεις στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την κατάσταση στα νοσοκομεία και τις σκέψεις για επίταξη ιδιωτών γιατρών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΠΙΣ, χαρακτηρίζοντας προσβλητική τη συμπεριφορά του υπουργού Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας εξακολουθεί να δηλώνει με μια απόλυτη επικοινωνιακή ασάφεια ότι αναζητά 200 ιατρούς για το ΕΣΥ, χωρίς σχέδιο, χωρίς να αποσαφηνίζει πόσοι γιατροί χρειάζονται από κάθε ειδικότητα, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σε τι ωράριο και υπό ποιες συνθήκες και χωρίς κάλυψη αστικής ευθύνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΙΣ:

Η στάση του υπουργείου Υγείας οδήγησε σε αδιέξοδο την συνάντηση που είχε το ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας με τον υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου.

Παρά τις προτάσεις που έκανε εδώ και καιρό ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) και θα έδιναν λύσεις στο πρόβλημα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας οδηγείται στο πρωτοφανές για σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης.

Παρόλα αυτά ο Πρόεδρος του ΠΙΣ και τα μέλη του ΔΣ, οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας αντιπαρερχόμαστε την προσβλητική συμπεριφορά του υπουργού και τιθέμεθα στη διάθεση του ΕΣΥ, καλώντας τους συναδέλφους όλης της χώρας να μας ακολουθήσουν, μέχρι το υπουργείο Υγείας να αποδείξει ότι μπορεί να αξιοποιήσει την προσφορά μας για την αντιμετώπιση του τεραστίου προβλήματος.

Έχοντας καταθέσει σε κάθε φάση της επιδημίας εφαρμόσιμες προτάσεις μέχρι στιγμής αναξιοποίητες, λυπούμαστε για το αδιέξοδο που προέκυψε. Τώρα που η προσπάθεια προσέλκυσης γιατρών στο ΕΣΥ συνεχίζεται από τους Ιατρικούς Συλλόγους Αθήνας και Πειραιά, επισημαίνουμε ότι τα τελεσίγραφα και ο λαϊκισμός δυσχεραίνει την κατάσταση και καλούμε την ύστατη ώρα να αξιοποιηθούν οι προτάσεις μας επ’ ωφελεία των ασθενών και των πολιτών. Για μας η προσπάθεια συνεχίζεται.

Άλλωστε οι ιδιώτες γιατροί από την πρώτη στιγμή συνδράμουν με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού τόσο στα ιατρεία τους, περιθάλποντας χιλιάδες ασθενείς, όσο και στις ιδιωτικές κλινικές, ενώ έχουν δηλώσει ότι και χωρίς κανένα οικονομικό όφελος είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΕΣΥ εθελοντικά.

Εντούτοις ο υπουργός Υγείας εξακολουθεί να δηλώνει με μια απόλυτη επικοινωνιακή ασάφεια ότι αναζητά 200 ιατρούς για το ΕΣΥ, χωρίς σχέδιο, χωρίς να αποσαφηνίζει πόσοι γιατροί χρειάζονται από κάθε ειδικότητα, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σε τι ωράριο και υπό ποιες συνθήκες και χωρίς κάλυψη αστικής ευθύνης. Όλα αυτά βέβαια, την ώρα που εδώ και μήνες δεν έχουν γίνει μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Κατόπιν αυτού και προκειμένου να αποφευχθεί επιδείνωση της σοβαρής υγειονομικής κρίσης, το ΔΣ του ΠΙΣ ζητά άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας προκειμένου να συζητηθούν βιώσιμες λύσεις στο πρόβλημα, του οποίου η διαχείριση από τον υπουργό Υγείας μέχρι στιγμής είναι ανεπαρκής.

Οι προτάσεις του ΠΙΣ:

Άμεση πρόσληψη όλων των ειδικευμένων ιατρών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν υποβάλλει δικαιολογητικά για ένταξη στο Ε.Σ.Υ. σε όλες τις προκηρύξεις που εκκρεμούν από παλιά αλλά και σε αυτές που είναι σε εξέλιξη, με τριετή σύμβαση ως επικουρικοί οι οποίοι θα κριθούν μέσα στην τριετία για τη θέση που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα, και όσοι δεν πάρουν θέση θα παραμένουν στο σύστημα σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμα. Οι πιστώσεις υπάρχουν μιας και έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις. Άμεση πρόσληψη όλων των ιατρών που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για έναρξη ή συνέχιση της ειδικότητας μέχρι να την ολοκληρώσουν. Άμεση πρόσληψη όλων των ιατρών που έχουν ολοκληρώσει την άσκησή τους στην ειδικότητα και δεν έχουν δώσει εξετάσεις για να λάβουν τον τίτλο της ειδικότητας λόγω μη εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Να τοποθετηθούν στα Νοσοκομεία για ένα χρόνο και θα δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου. Ειδικευμένοι ιατροί που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους άσκηση στις Μ.Ε.Θ. των Νοσοκομείων για εξειδίκευση στην Εντατικολογία και αναμένουν να δώσουν εξετάσεις για τη λήψη του τίτλου εξειδίκευσης να τους αποδοθεί ο τίτλος και να ενταχθούν στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων, με την υποχρέωση να υπηρετήσουν ένα χρόνο και αν θέλουν να παραμείνουν ως μόνιμοι. Πλήρης κάλυψη της αστικής ευθύνης των ιατρών του Ε.Σ.Υ., όχι μόνο για τον COVID-19 αλλά για όλα. Απόσυρση της διάταξης Χουλιαράκη - Πολάκη από τις διαδικασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηλαδή τα εντάλματα αποζημιώσεων να καταβάλλονται από τα Νοσοκομεία και να μην μετακυλίωνται στους ιατρούς. Το ίδιο θα ισχύει και για τους ιδιώτες ιατρούς που θα προσφέρουν υπηρεσίες στο Ε.Σ.Υ. Άμεση επαναπρόσληψη των ιατρών του πρώην ΙΚΑ για μα καλύψουν την Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα κενά στο ΕΣΥ Ενεργοποίηση σύμβασης εθελοντικής εργασίας ΟΛΩΝ των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών της χώρας στο ΕΣΥ ΧΩΡΙΣ αμοιβή. ΑΜΕΣΗ σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας με τον ΠΙΣ για πρόσληψη 1000 ιατρών στον ΕΟΠΥΥ Δέσμευση του Υπουργού Υγείας ότι αμέσως μετά την πάροδο της οξείας φάσης της πανδημίας, θα ξεκινήσει διάλογος με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ατζέντα με τον Π.Ι.Σ. και τους Ιατρικούς Συλλόγους για όλα τα μεγάλα και χρονίζοντα προβλήματα του χώρου της Υγείας

Αποστάσεις ΙΣΑ από ΠΙΣ

"Ο ΙΣΑ διευκρινίζει ότι το τελευταίο δελτίο τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον ΠΙΣ, είναι απόφαση του ΔΣ του ΠΙΣ, δεν έχει έγκριση της Ολομέλειας των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων και κατά συνέπεια του ΙΣΑ".