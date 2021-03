Πολιτισμός

Ανοίγουν οι αρχαιολογικοί χώροι: αυτοψία Μενδώνη στην Ακρόπολη

Το ΥΠΠΟΑ και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων έχουν λάβει κάθε δυνατή πρόνοια για την κατάλληλη προετοιμασία των αρχαιολογικών χώρων, σε όλη την επικράτεια.

Αυτοψία στην Ακρόπολη, εν όψει της επαναλειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, τη Δευτέρα, πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη συνοδευόμενη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου, την αρμόδια Εφορο Αρχαιοτήτων Ε. Μπάνου, τον τμηματάρχη Εργων της ΕΦΑΠΑ Μ. Λεφαντζή, την αρχιφύλακα του χώρου Ε. Φιλιππαίου και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Όπως, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη, «οι αρχαιολογικοί χώροι σε όλη τη χώρα -ως υπαίθριοι ανοιχτοί χώροι- είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τους επισκέπτες, παρέχοντας τους μια δυνατότητα “αποσυμπίεσης” από την πολύμηνη καραντίνα, αλλά και προσφέροντας την ευκαιρία ενός ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού περιπάτου. Προφανώς οφείλουμε όλοι, επισκέπτες και εργαζόμενοι, να τηρούμε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των άλλων αλλά και τη δική μας. Οι αρχαιολογικοί χώροι θα λειτουργήσουν με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ασφάλεια εργαζομένων και κοινού. Το ΥΠΠΟΑ και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων έχουν λάβει κάθε δυνατή πρόνοια για την κατάλληλη προετοιμασία των αρχαιολογικών χώρων, σε όλη την επικράτεια, προκειμένου οι επισκέπτες να μπορέσουν να χαρούν με ασφάλεια την επίσκεψή τους».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, οι επισκέπτες μπορούν να εισέρχονται στους χώρους σε ομάδες ως και των τριών ατόμων, με την εξαίρεση των οικογενειών, ενώ θα πρέπει να επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους των ορίων του δήμου τους. Ισχύουν επίσης, τα μέτρα προφύλαξης, με την τήρηση των αποστάσεων, την χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, καθώς και τη χρήση αντισηπτικών.