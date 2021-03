Πολιτική

Γιώργος Παπαδάκης: όταν δεν υπάρχει συστράτευση, έρχεται επιστράτευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπορεί να αδικείται ο ιατρικός κόσμος, αλλά πάνω από όλα αδικεί τον εαυτό του, τόνισε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΑΝΤ1.