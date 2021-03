Αθλητικά

Ανατροπή... σωτηρίας για τον Ιωνικό Νίκαιας

Οι Νικαιώτες επέστρεψαν από το -15 και "βύθισαν" τη Λάρισα.

Ακόμη ένα βήμα για την παραμονή του στην Α1 Ανδρών/Basket League έκανε ο Ιωνικός (7-11), ο οποίος με σπουδαία ανατροπή έφτασε στο τελικό 83-76 επί της Λάρισας, στο κλειστό της Νίκαιας, για την 18η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League. Για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, η σημερινή ήταν η 13η ήττα, με την οποία παρέμειναν στην προτελευταία θέση της κατάταξης.

Με 4/6 τρίποντα, προσήλωση στην άμυνα και επιμέρους σκορ 16-1, ο Ιωνικός... προσπέρασε στην καθοριστική τέταρτη περίοδο, «καθαρίζοντας» τον αγώνα στα πρώτα έξι λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου και γράφοντας στο 36΄ το 74-64, με το οποίο «κλείδωσε» πρόωρα τη νίκη. Στον εναπομείναντα χρόνο, η Λάρισα προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά τα πάντα είχαν κριθεί...

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Νίκος Χουγκάζ με 23 πόντους και 7/7 τρίποντα. Δεκα πέντε πόντους σημείωσε ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης και 10 ο Μάικλ Χόλιφιλντ. Σπουδαία εμφάνιση και από τον Βασίλη Τολιόπουλο με 11 πόντους και 8 ασίστ.

Από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν οι Μπράντον Ρας (18π., 6/13 τριπ.), Κεν Μπράουν (11π., 5ασ.) και Ουέσλι Γκόρντον (10π., 7ρ.).

Το ματς

Η Λάρισα ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι και στα μισά της πρώτης περιόδου είχε ήδη διψήφιο προβάδισμα (6-16). Ο Ιωνικός αντέδρασε με πρωταγωνιστές τους Μαυροκεφαλίδη και Χουγκάζ και μείωσε στους τέσσερις (14-18), ωστόσο η ευστοχία των παικτών του Νίκου Παπανικολόπουλου ήταν εντυπωσιακή (6/10 τριπ.) και οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +8 (20-28).

Και στη δεύτερη περίοδο οι Θεσσαλοί άρχισαν πολύ καλά, αφού με ένα επιμέρους 7-2 σε 2:10 κατάφεραν να αποσπαστούν από τον Ιωνικό με 13 πόντους (22-35). Η επιθετική λειτουργία της Λάρισας ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά, καθώς χρειάστηκε μόλις 13:30 αγωνιστικά λεπτά για να φθάσει τους 40 πόντους. Στο 18’ οι φιλοξενούμενοι έφθασαν και στο +15 (34-49), αλλά οι Νικαιώτες πρόλαβαν να μειώσουν λίγο (38-49) πριν το ημίχρονο.



Με την έναρξη του δευτέρου μέρους το σκηνικό άλλαξε, αφού οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την αμυντική τους λειτουργία. Στα μισά της τρίτης περιόδου η Λάρισα πήρε ξανά διψήφια διαφορά με 47-57, ωστόσο ο Ιωνικός στο 29’ έκανε το παιχνίδι ντέρμπι, μειώνοντας στο καλάθι (58-60) με συνεχόμενους πόντους του Χόλιφιλντ, για να κλείσει το δεκάλεπτο με τρίποντο του «καυτού» Ρας.

H τελευταία περίοδος ανήκε ξεκάθαρα στον Ιωνικό. Οι παίκτες του Βαγγέλη Αγγέλου ξεκίνησαν το τέταρτο δεκάλεπτο με σερί 11-0, αφήνοντας τους γηπεδούχους χωρίς πόντο στα πρώτα. Ο Χουγκάζ ήταν αυτός που με δύο τρίποντα μετέτρεψε το 58-63 σε 64-63 και έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στους γηπεδούχους. Από κει και πέρα οι Νικαιώτες έβλεπαν το καλάθι σαν βαρέλι και κατάφεραν να πάρουν και διψήφιες διαφορές (74-64, 83-72). Το μόνο που κατάφερε η Λάρισα ήταν με τέσσερις αναπάντητους πόντους στο τέλος να μειώσει στο τελικό 83-76.

Τα δεκάλεπτα: 20-28, 38-49, 58-63, 83-76