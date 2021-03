Αθλητικά

Ολυμπιακός - Άρης: Mπορούν και με... 10 οι “ερυθρόλευκοι”

Οι Πειραιώτες πήραν το “τρίποντο” και αύξησαν το προβάδισμά τους.

Αν και έπαιξε για παραπάνω από ένα ημίχρονο με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Λαλά στο 41΄, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Άρη στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League.

Με το γκολ του Μασούρα στο 38ο λεπτό και καλή αμυντική λειτουργία στο β΄ ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το «τρίποντο» και αύξησαν στους 19 βαθμούς το προβάδισμά τους στην κορυφή της κατάταξης, σε αναμονή της... μαθηματικής «στέψης».

Ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε ένα σχήμα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τοποθετώντας τον Χολέμπας σε ρόλο αριστερού στόπερ και τους Λαλά-Ρέαμπτσιουκ ως φουλ μπακ.

Όμως, απέναντι σε μία ομάδα με εξαιρετική αλληλοκάλυψη και τις γραμμές πολύ κοντά, η έλλειψη οργανωτή στη μεσαία γραμμή δημιούργησε προβλήματα στους «ερυθρόλευκους», που ήταν περισσότερο επικίνδυνοι σε αντεπιθέσεις.

Από την πλευρά του, ο Άρης είχε αρκετές ελλείψεις, ενώ και ο άρτι αποθεραπευθείς Ματέο Γκαρσία χρησιμοποιήθηκε μόνο στο τελευταίο 20λεπτο, καθώς δεν ήταν σε θέση να «βγάλει» 90 λεπτά.

Το ματς στο ξεκίνημα είχε ρυθμό, αλλά όχι μεγάλες φάσεις. Ο Μπρούμα είχε ένα καλό σουτ στο 8΄ που έφυγε άουτ, ενώ στο 24΄, σε σέντρα του Λαλά, η μπάλα κόντραρε στον Δεληζήση και πήρε πορεία προς τα δίχτυα, με τον Κουέστα να σώζει, και στην εξέλιξη της φάσης ο Ελ Αραμπί είχε την ευκαιρία, αλλά δεν έπιασε καλά το σουτ.

Ο Άρης βγήκε στην κόντρα με τον Μπερτόλιο, όμως ο Χολέμπας τον σταμάτησε στο «ένας με έναν» με εξαιρετικό τάκλιν. Στο 30΄ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε αντεπίθεση με πολύ καλές προϋποθέσεις, όμως ο Μπρούμα καθυστέρησε και το τελικό σουτ του Ελ Αραμπί κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν τελικά το σκορ στο 38΄, όταν ο Ελ Αραμπί βρήκε με πολύ ωραία κάθετη μπαλιά στην περιοχή τον Μπουχαλάκη, αυτός γύρισε και ο Μασούρας πλάσαρε εύστοχα.

Όμως, τρία λεπτά αργότερα τα δεδομένα άλλαξαν, καθώς ο Δανός διαιτητής Κέλετ έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Λαλά, για ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Σάσα.

Αμέσως οι «κίτρινοι» πήραν τα ηνία του αγώνα και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, όμως ο Σα σταμάτησε το κοντινό πλασέ του Μαντσίνι.

Όπως ήταν φυσικό, το δεύτερο ημίχρονο ανήκε στον Άρη, που εκμεταλλεύθηκε την αριθμητική υπεροχή και πίεσε τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως αμύνθηκε αποτελεσματικά και δεν επέτρεψε στους παίκτες του Άκη Μάντζιου να δημιουργήσουν κλασικές ευκαιρίες.

Μία κεφαλιά του Μάνου (51΄) και ένα σουτ του Τζέγκο (79΄) κατέληξαν εκτός εστίας, ο Σα μπλόκαρε εύκολα το σουτ του Σάσα στο 75΄ και στο 86΄ ο Πορτογάλος εξουδετέρωσε το επικίνδυνο σουτ του Μαντσίνι, κρατώντας τη νίκη για την ομάδα του.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Χολέμπας, Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης (90΄+ Καμαρά), Λαλά, Μασούρας (80΄ Ραντζέλοβιτς), Ελ Αραμπί (88΄ Κάιπερς), Μπρούμα (46΄ Ανδρούτσος)

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Ρόουζ, Δεληζήσης, Σάκιτς (60΄ Ιωάννου), Τζέγκο, Σάσα, Μπρούνο (73΄ Ματέο Γκαρσία), Μπερτόλιο (46΄ Μάνος), Γκάμα, Μαντσίνι