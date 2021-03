Κοινωνία

25η Μαρτίου: ο σχεδιασμός για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση (κοινωνία)

Με κάθε λαμπρότητα και με όλους τους περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημία θα εορταστεί η επέτειος. Οι καλεσμένοι, τα αυστηρά μέτρα και η στρατιωτική παρέλαση.