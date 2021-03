Κόσμος

Με λαμπρότητα η Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκειά της Θείας Λειτουργίας τελέστηκαν η χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέα και η χειροτονία του ιερομονάχου Θεοδώρου.

Με κάθε ιεροπρέπεια και σύμφωνα με την από αιώνων διαμορφωμένη παράδοση εορτάσθηκε, σήμερα, στην Ιερά Καθέδρα της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, η Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από τους Αρχιερείς Γέροντα Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, Γουινέας Γεώργιο, εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Τσερνιχίβ και Νιζχίν Ευστράτιο, εκ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, Μετρών καί Αθύρων Δημήτριο, Καρπάθου και Κάσου Αμβρόσιο, Προικοννήσου Ιωσήφ, Σουηδίας Κλεόπα και Αυστραλίας Μακάριο. Κατά τη διάρκειά της, τελέστηκαν η εις Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέα και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του ιερομονάχου Θεοδώρου, στον οποίο, μετά την Απόλυση, ο Παναγιώτατος απένειμε το οφφίκιο του Μεγάλου Πρωτοσυγκέλου.

Πριν από τη χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη της θρακικής Επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, απηύθυνε προς αυτόν, αλλά και προς τον Ιερομόναχο Θεόδωρο, πατρικούς λόγους οικοδομής και νουθεσιών για τη νέα αποστολή διακονίας που τους ανέθεσε η Μητέρα Εκκλησία.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης, αφού έλαβε τη Αρχιερατική Μίτρα και τη ράβδο από τα χέρια του Παναγιωτάτου, ανέβηκε στο Θρόνο και τέλεσε την απόλυση. Αμέσως μετά, ο Παναγιώτατος χειροθέτησε στο Οφφίκιο του Μ. Πρωτοσυγκέλου τον νεοχειροτονηθέντα πρεσβύτερο Θεόδωρο.

Ακολούθως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, με τους συλλειτουργούντες Αρχιερείς, τέλεσαν το καθιερωμένο Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όλων «των υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως αγωνισαμένων και τελειωθέντων εν αυτή».

Ακολούθησε η λιτανευτική πομπή των Ιερών Εικόνων, στον αυλόγυρο του Πατριαρχείου, κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε τους πιστούς.