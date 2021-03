Κόσμος

Κορονοϊός: παράταση του lockdown ανακοινώνει η Γερμανία

Τη Δευτέρα αναμένεται να αποφασιστεί η στρατηγική των επόμενων εβδομάδων που περιλαμβάνουν και το Καθολικό Πάσχα, στις 4 Απριλίου.

Παράταση της ισχύος του lockdown έως τις 18 Απριλίου θα εισηγηθεί η Καγκελαρία κατά την αυριανή τηλεδιάσκεψη με τους Πρωθυπουργούς των κρατιδίων, στην οποία αναμένεται να αποφασιστεί η στρατηγική των επόμενων εβδομάδων που περιλαμβάνουν και το Πάσχα (4 Απριλίου).

Σύμφωνα με το Δίκτυο RND, σε έγγραφο της Καγκελαρίας αναφέρεται ότι «με υψηλούς αριθμούς κρουσμάτων, είναι απαραίτητο, πριν ανοίξουμε, να περιμένουμε οι αριθμοί να σταθεροποιηθούν και να μειωθούν». Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, συνιστάται αυστηρός περιορισμός, προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωση του ιού, από περιοχές με περισσότερα κρούσματα σε άλλες με λιγότερα.

Αναφερόμενη στο ίδιο έγγραφο, η εφημερίδα BILD μεταδίδει ότι το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει μεταξύ άλλων και περιορισμούς της κυκλοφορίας των πολιτών σε περιοχές όπου ο αριθμός των κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους εντός επτά ημερών παραμένει για περισσότερες από τρεις ημέρες πάνω από το 100. Τότε, τονίζει η BILD, θα πρέπει να κλείνουν και τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εφημερίδας, αυτό αφορά ήδη 180 από τα 401 διοικητικά διαμερίσματα της χώρας.