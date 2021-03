Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ “γονάτισε” την ΑΕΚ

“Πετάει” για.. Ευρώπη ο “δικέφαλος του βορρά”.

Ήταν καλύτερος και πήρε μία δικαιότατη νίκη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 της ΑΕΚ, η οποία για μία ακόμα φορά εμφάνισε τις αδυναμίες της. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με τον Ζίβκοβιτς. Η Ένωση ισοφάρισε με τον Ολιβέιρα, αλλά στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ με γκολ του Σφιντέρσκι και άλλο ένα του Ζίβκοβιτς ξεκίνησε με το δεξί στα πλέι οφς.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι πολύ δυνατά και ευτύχησε να πιάσει στον ύπνο την άμυνα της ΑΕΚ, η οποία είναι φέτος η αχίλλειος φτέρνα της και να προηγηθεί στο σκορ. Στο 3' ο Σβαμπ επιχείρησε γέμισμα από στατική φάση, ο Καντουρί πήρε την κεφαλιά και στο δεύτερο δοκάρι ο Ζίβκοβιτς με σουτ έκανε το 1-0. Οι γηπεδούχοι πατούσαν πολύ καλύτερα στο γήπεδο από την Ένωση, η οποία δεν μπορούσε να παράξει επικίνδυνες καταστάσεις. Συν τοις άλλοις στα μετόπισθεν ήταν σκέτη τρικυμία. Όποτε πατούσαν οι Θεσσαλονικείς περιοχή προκαλείτο αναταραχή.

Φάνηκε ξεκάθαρα, ότι δεν βγήκε στον Χιμένεθ η έμπνευση με τη προσθήκη του Ολιβέιρα σε ρόλο αριστερού εξτρέμ στην εξίσωση. Παρότι ο Λόπες ήταν κινητικός, ο συμπατριώτης του δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτή τη θέση. Μάλιστα αυτό δημιούργησε επικίνδυνες καταστάσεις για τους κιτρινόμαυρους, όπως η φάση του 30', η οποία δημουργήθηκε από λάθος του Ολιβέιρα. Η Ένωση έδειχνε να έχει δεμένα τα χέρια. Μέχρι το 37 είχε μηδέν τελικές έναντι τριών των ασπρόμαυρων.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου όμως η ΑΕΚ κόντρα στη ροή του ματς κατάφερε να ισοφαρίσει. Ο Μάνταλος έβγαλε τον Ολιβέιρα ενώπιος ενωπίω με τον Πασχαλάκη με τον Πορτογάλο να νικά περνώντας τη μπάλα κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ για το 1-1.

Παρότι η τύχη ευνόησε την ΑΕΚ, οι παίκτες του Χιμένεθ δεν το εκμεταλλεύθηκαν! Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο "εφιάλτης ξύπνησε" ξανά στην άμυνα της Ένωσης. Στην πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου, μετά από επτά επαφές με την μπάλα, ο Τζόλης βρήκε τον Σβιντέρσκι, που έδωσε ξανά τον προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Τέσσερα λεπτά αργότερα η Ένωση προσπάθησε να αντιδράσεις με τον Ανσαριφάρντ που με περίτεχνη ενέργεια και σουτ απείλησε την εστία των γηπεδούχων, αλλά ο Πασχαλάκης απέκρουσε θεαματικά σε κόρνερ.

Στο 62' ο ΠΑΟΚ βρέθηκε κοντά στο γκολ με τον Ελ Καντουρί, αυτή τη φορά όμως ο Αθανασιάδης είχε απάντηση, ενώ το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και εφτά λεπτά αργότερα ανάμεσα στους δύο συντελεστες των ομάδων. Στο 81' ο Σβαμπ έβγαλε φοβερή πάσα για τον Κρμέντσικ που έπιασε το σουτ, το οποίο στερήθηκε τύχης αφού πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ (και με τις αλλαγές του Χιμένεθ) αύξησε την πίεση, αλλά άνοιξε υπερβολικά και το πλήρωσε. O Ροντρίγκο έκλεψε τη μπάλα από τον Λόπες, τη γέμισε για τον Κρμέντσικ που έδωσε στον Ζίβκοβιτς και ο Σέρβος με υπέροχο τελείωμα έγραψε το 3-1, το οποίο και το τελικό σκορ, παρότι ο Σάκχοφ θα μπορούσε να είχε μειώσει στις καθυστερήσεις. Ο Πασχαλάκης και πάλι είχε θετική αντίδραση.

Οι συνθέσεις

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Μπάμπα, Κρέσπο, Ίνγκασον, Ροντρίγκο, Αουγκούστο, Σβαμπ, Ελ Καντουρί , Τζόλης (68' Μουργκ), Ζίβκοβιτς, Σφιντέρσκι (75' Κρμέντσικ)

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Μπακάκης (81' Ντατσένκο), Λάτσι, Σβαμπ, Λόπες, Σιμάνσκι (58' Σάκχοφ), Κρίστισιτς (81' Κοσίδης), Μάνταλος, Ολιβέιρα, Γκαρσία, Ανσαριφάρντ (Αλμπάνης)