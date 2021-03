Υγεία - Περιβάλλον

Διχάζει τους ιδιώτες γιατρούς η επιστράτευση

Διαφοροποίηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από τον ΠΙΣ.

Διχάζει τους ιδιώτες γιατρούς το θέμα της επιστράτευσης προκειμένου να συμβάλουν στη μάχη κατά της πανδημίας. Ήδη το τελεσίγραφο Κικίλια έληξε την Παρασκευή και έως τώρα μόλις 61 γιατροί έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του υπουργείου Υγείας.

Με ανακοίνωσή του το απόγευμα της Κυριακής ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αφήνει αιχμές κατά του υπουργείου όσον αφορά στη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα στο ΕΣΥ. Τονίζει πως οι ιδιώτες γιατροί "από την πρώτη στιγμή συνδράμουν με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση της πανδημίας» και πως «έχουν δηλώσει ότι και χωρίς κανένα οικονομικό όφελος είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΕΣΥ εθελοντικά".

Ο ΠΙΣ ζητά άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ενώ παραθέτει τις δικές του προτάσεις για τη συνδρομή του ΕΣΥ στην πρωτοφανή αυτή υγειονομική κρίση.

Αργά το βράδυ της Κυριακής ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με μία δική του ανακοίνωση, διαχωρίζει τη θέση του από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

"Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διευκρινίζει ότι το τελευταίο δελτίο τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, είναι απόφαση του ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, δεν έχει έγκριση της Ολομέλειας των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων και κατά συνέπεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών".

Παρέμβαση έκανε και η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος.

Εξέδωσε ανακοίνωση, όπου, μεταξύ άλλων, επισημαίνει πως "η επιστράτευση των ιδιωτών ιατρών την στιγμή, που δεν έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες άλλων ομάδων, όπως π.χ. οι εν αναμονή ειδικότητος συνάδελφοι, ιατροί περιοχών με μικρή επίπτωση περιστατικών Covid- 19, καθώς και οι αναμένοντες διορισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, θεωρούμε ότι δεν αποτελεί το βέλτιστο μέσο στην παρούσα φάση. Πιστεύουμε, ότι μέρος των αναγκών θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με καλύτερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του συστήματος. Μία πρόταση είναι η ενοποίηση των Παθολογικών Τομέων σε όλα τα Νοσοκομεία και η από κοινού και με εκ περιτροπής πρόγραμμα αντιμετώπιση των περιστατικών Covid 19".