Υγεία - Περιβάλλον

Στοματική υγεία: πόσο σημαντική είναι;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Ιωάννης Μελακόπουλος, Στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός, Συνεργάτης Τμήματος Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΥΓΕΙΑ.

Η στοματική υγεία αποτελεί βασικό εφόδιο για την ομαλή βιολογική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου και είναι αναπόσπαστο μέρος της γενικής υγείας του.

Η καλή υγεία του στόματος είναι αναγκαία συνθήκη για την καλή ομιλία, την πρόσληψη και απόλαυση της τροφής, καθώς και για την έκφραση συναισθημάτων, δίχως πόνο και ενοχλήσεις.

Τα νοσήματα του στόματος, με κύριους εκπροσώπους την τερηδόνα και την ουλίτιδα, επηρεάζουν περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Μπορεί να είναι επώδυνα, συχνά οδηγούν σε κακουχία, κοινωνική απομόνωση, απώλεια αυτοπεποίθησης, αδυναμία πρόσβασης στην εργασία ή το σχολείο και συνδέονται με συστηματικά νοσήματα (καρδιαγγειακά, μεταβολισμού κ.ά.).

Παραμένουν σημαντικά ζητήματα δημόσιας υγείας, μπορούν ωστόσο να προληφθούν, και η βαρύτητα εμφάνισής τους στον πληθυσμό σχετίζεται με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.

Η φροντίδα της υγείας του στόματος ξεκινάει από την πρώιμη παιδική ηλικία και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Εξαρτάται από συνθήκες που ευνοούν:

τη δυνατότητα καλής στοματικής υγιεινής (τακτικό βούρτσισμα και περιποίηση των δοντιών). την εξασφάλιση ισορροπημένης δίαιτας, χαμηλής συγκέντρωσης σε ζάχαρη. την πρόσβαση στις οδοντιατρικές υπηρεσίες για τακτικό έλεγχο, εφαρμογές φθοριούχων και οδοντιατρική περίθαλψη, εφόσον απαιτείται. την αποφυγή του καπνίσματος και τη μειωμένη πρόσληψη αλκοόλ, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος καρκίνου του στόματος. τον προληπτικό έλεγχο όχι μόνο των δοντιών, αλλά της στοματικής κοιλότητας και των γνάθων συνολικά.

Η Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία (FDI) έχει ορίσει την 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Στοματική Υγεία και κάθε χρόνο οι κατά τόπους εκπρόσωποι του οδοντιατρικού κλάδου, προωθούν τα μηνύματα της ημέρας.

Το μήνυμα για το 2021 είναι «Να νιώσουμε Περήφανοι για το Στόμα μας» και η Στοματική Εταιρεία της Ελλάδος, μέλος της FDI έχει ήδη ξεκινήσει τις ενέργειες για την προβολή του μηνύματος και την ευαισθητοποίηση των κοινού και της επιστημονικής κοινότητας.

Όλοι όσοι εργαζόμαστε στο χώρο της Υγείας, αναγνωρίζουμε τη στοματική κοιλότητα ως πύλη και αναπόσπαστο τμήμα του σώματος και προτρέπουμε τους ασθενείς μας να φροντίζουν την υγεία του στόματος, ακολουθώντας σωστή στοματική υγιεινή και υγιεινές συνήθειες διατροφής και ζωής, καθώς και με τακτικούς προληπτικούς ελέγχους.













*Άρθρο του Ιωάννη Μελακόπουλου, Στοματικού και γναθοπροσωπικού χειρουργού, Συνεργάτη Τμήματος Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΥΓΕΙΑ.