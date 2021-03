Κόσμος

Ομοφυλόφιλο ζευγάρι δέχθηκε βίαιη επίθεση στο μετρό (βίντεο)

Ένα φιλί τους πυροδότησε την ένταση. Προπηλακισμό αλλά και χειροδικία δέχθηκε το ζευγάρι.

Όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Ιταλίας καταδίκασαν απερίφραστα, χωρίς δισταγμούς, βίαιη επίθεση κατά νεαρού ζευγαριού ομοφυλόφιλων στο μετρό της Ρώμης.

Η επίθεση αποτελεί κύρια είδηση στα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της Rai, δυο νέοι (ένας Ιταλός και ένας πολιτικός πρόσφυγας από την κεντρική Αμερική) ενώ περίμεναν τον συρμό, στην αποβάθρα της στάσης «Αουρέλιο», στο μετρό της Αιώνιας Πόλης, πιάστηκαν από το χέρι και θέλησαν να φιληθούν.

Από την απέναντι αποβάθρα, άγνωστος, πρώτα τους προπηλάκισε και αμέσως μετά πήδηξε τις ράγες, έφτασε κοντά τους και άρχισε να χειροδικεί κατά του ζευγαριού. Ένας φίλος των δυο νέων τράβηξε την σκηνή με κινητό και την ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

H ιταλική αστυνομία έχει τώρα στα χέρια της το βίντεο και προσπαθεί να εντοπίσει τον δράστη. Η δήμαρχος της Ρώμης Βιρτζίνια Ράτζι και ο περιφερειάρχης του Λατίου (της ευρύτερης περιοχής της ιταλικής πρωτεύουσας) Νικόλα Τζινγκαρέτι, εξέφρασαν αμέσως την αμέριστη συμπαράστασή τους στο ζευγάρι, προσθέτοντας ότι οι διακρίσεις και η βία πρέπει να σταματήσουν οριστικά.

Από την κεντροδεξιά, παράλληλα, η Φόρτσα Ιτάλια και η Λέγκα χαρακτηρίζουν «ασύλληπτες» της εικόνες της επίθεσης, ενώ το υπερσυντηρητικό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας κάνει γνωστό ότι «πρόκειται για βία που σοκάρει».

Το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα και τα Πέντε Αστέρια, ζήτησαν, τέλος, παράλληλα, την άμεση έγκριση ενός νόμου κατά της ομοφοβίας, ενώ η Λέγκα συνεχίζει να μην το θεωρεί αναγκαίο.

«Θέλουμε να πούμε ότι χρειάζεται σεβασμός για όλους, διότι η λέξη ανοχή, συχνά παρεξηγείται, αφού κάποιοι νομίζουν ότι πρόκειται για χάρη και παραχώρηση» δήλωσε ένας από τους δυο νέους που έπεσαν θύματα της επίθεσης, στην τηλεόραση της Rai.