Ταραχές στο Μπρίστολ για υπερεξουσία στην Αστυνομία

Ταραχές ξέσπασαν στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης εναντίον του νομοσχεδίου που θα δίνει στην αστυνομία ευρύτερες εξουσίες για να περιορίζει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, αψηφώντας την απαγόρευση συγκεντρώσεων λόγω της πανδημίας και αγνοώντας την έκκληση της τοπικής αστυνομίας να εκφράσουν την άποψή τους μέσα από διαδικτυακές κινητοποιήσεις.

Ένας φωτοειδησεογράφος του πρακτορείου Reuters που βρισκόταν στο σημείο είπε ότι είδε κάποιους από τους συγκεντρωμένους να εκτοξεύουν βεγγαλικά εναντίον των αστυνομικών, να ανατρέπουν ένα βανάκι, να σκαρφαλώνουν σε ένα αστυνομικό τμήμα και να ζωγραφίζουν γκράφιτι στους τοίχους του. Είδε επίσης τους αστυνομικούς να προσπαθούν να απωθήσουν τους διαδηλωτές, χρησιμοποιώντας τα γκλομπ και τις ασπίδες τους.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Η ημέρα που η Δημοκρατία μετατράπηκε σε Δικτατορία» και «Δεν θα μας φιμώσετε τόσο εύκολα». Η αστυνομία του Έιβον και Σόμερσετ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν στην περιοχή της οδού Μπράιντγουελ, όπου οι ταραχές συνεχίζονταν και αφού έπεσε η νύχτα.

Σε ανάρτησή της στο Twitter η αστυνομία χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη συμπεριφορά των διαδηλωτών, που όπως λέει εκτόξευαν αντικείμενα και εξύβριζαν τους αστυνομικούς, προειδοποιώντας ότι όσοι διέπραξαν αδικήματα θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το νέο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση και επί του παρόντος εξετάζεται από το κοινοβούλιο θα δίνει στην αστυνομία τη δυνατότητα να επιβάλει περιορισμούς σε ό,τι αφορά τη χρονική διάρκεια και τον θόρυβο στις διαδηλώσεις στον δρόμο. Το γεγονός αυτό έχει εξοργίσει τους ακτιβιστές, ιδίως μετά τη βίαιη διάλυση μιας αγρυπνίας στη μνήμη της Σάρας Έβεραρντ, στις 13 Μαρτίου, η οποία απήχθη και δολοφονήθηκε από έναν αστυνομικό ενώ επέστρεφε με τα πόδια στο σπίτι της.