Πολιτική

ΥΠΕΞ για Τουρκία: Οπισθοδρόμηση η αποχώρηση από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

"Η αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών προκαλεί ιδιαίτερη απογοήτευση", αναφέρει.

"Οπισθοδρόμηση" και κίνηση που "προκαλεί ιδιαίτερη απογοήτευση" χαρακτηρίζει την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

"Η αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας αποτελεί μια οπισθοδρόμηση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προκαλεί ιδιαίτερη απογοήτευση", αναφέρει.

"Η Ελλάδα πιστεύει ότι θα πρέπει να ενταθεί ο αγώνας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό, η διαφύλαξη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης είναι εξαιρετικά σημαντική", προσθέτει.