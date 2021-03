Υγεία - Περιβάλλον

Ασφυξία στα νοσοκομεία λίγο πριν από την επιστράτευση των γιατρών

Σοκ προκαλεί η εικόνα από τον Ευαγγελισμό το απόγευμα της Κυριακής, με τα ασθενοφόρα να κάνουν ουρά. Έκτακτη σύσκεψη του ΙΣΑ. Έκκληση εκ νέου από Κικίλια.

Η ουρά των ασθενοφόρων από την εφημερία που τελειώνει στις 8:00 το πρωί της Δευτέρας, προκαλεί αίσθηση. Στη φωτογραφία που τράβηξε εργαζόμενη του νοσοκομείου και δημοσίευσε ο 902.gr, αποτυπώνεται σε μία εικόνα η ασφυκτική κατάσταση στο ΕΣΥ, η οποία δεν φαίνεται να υποχωρεί. Χαρακτηριστικό είναι ότι, και οι 58 κλίνες ΜΕΘ – Covid του Ευαγγελισμού είναι γεμάτες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής έγιναν διακομιδές ασθενών στο Σισμανόγλειο.

Συνολικά σε όλη την επικράτεια 4.000 ασθενείς νοσηλευόνται σε νοσοκομεία ενώ ο δείκτης θετικότητας έχει παρουσιάσει ανησυχητική αύξηση την τελευταία εβδομάδα, από το 4,5% στο 6%. Στα νοσοκομεία συγχωνεύονται κλινικές, ώστε να ελευθερωθούν κρεβάτια, για περιστατικά κορονοϊού, ενώ 40 ασθενείς βρίσκονται σε λίστα αναμονής για ένα κρεβάτι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Νέα έκκληση προς τους ιδιώτες γιατρούς έκανε, ο Βασίλης Κικίλιας. «Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν συνάδελφό μου γιατρό, που έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, να μην θέλει να έρθει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους σε αυτήν τη μάχη» τόνισε ο υπουργός.

Η προθεσμία για εθελοντική στήριξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας των ιδιωτών γιατρών παρήλθε με μόλις 61 γιατρούς να ανταποκρίνονται, από τους 200 που αναζητούσαν οι υπεύθυνοι του Υπουργείου. Έτσι, η επιστράτευση ιδιωτών γιατρών φαίνεται ότι αποτελεί μονόδρομο για την κυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη των εκπροσώπων των Επιστημονικών Εταιριών Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής Πνευμονολογίας και Αναισθησιολογίας, τη Δευτέρα στις 10:00 το πρωί, με θέμα την περαιτέρω ενσωμάτωση των ιδιωτών ιατρών στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Καλούμε τον ιατρικό κόσμο σε συσπείρωση. Όλοι μαζί ενωμένοι θα συμβάλλουμε στην αναχαίτιση της πανδημίας και θα σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτή την ώρα η σκέψη όλων μας είναι στους ασθενείς που αγωνίζονται για τη ζωή τους. Η κριτική και η εσωστρέφεια είναι για την επόμενη ημέρα. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ιδιώτες γιατροί το κρίσιμο αυτό διάστημα έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες κρατώντας ανοιχτά τα ιατρεία τους και στηρίζοντας την ΠΦΥ, που αποτελεί σημαντικό πυλώνα στην υγειονομική θωράκιση ενάντια στην πανδημία. Με ενότητα και ομοψυχία θα δώσουμε τη μάχη για τον ασθενή, τη δημόσια υγεία και την πατρίδα», τονίζει ο Προέδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, προκειμένου να συζητηθούν βιώσιμες λύσεις στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την κατάσταση στα νοσοκομεία και τις σκέψεις για επίταξη ιδιωτών γιατρών.

«Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσω το ύστατο συνταγματικό εργαλείο που έχω στη διάθεση μου, αυτό της επίταξης προσωπικών υπηρεσιών, δεν θα διστάσω να το κάνω», ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο “Βήμα της Κυριακής”.

Η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Άννα Μαστοράκου, μίλησε για το ενδεχόμενο επίταξης στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1, και εξήγησε ποιες είναι οι ενστάσεις συναδέλφων της στο κάλεσμα του Υπουργού Υγείας.