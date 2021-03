Αθλητικά

Νέο ρεκόρ για τον Μέσι

Ακόμα ένα ρεκόρ για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της Ισπανίας.

Ο Λιονέλ Μέσι έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην Ιστορία της Μπαρτσελόνα.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ συμπλήρωσε απέναντι στη Σοσιεδάδ τον 768ο αγώνα του, «εκθρονίζοντας» από την κορυφή της σχετικής λίστας τον Τσάβι Ερνάντες (767).

Ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα έφτασε στο ρεκόρ με τις συμμετοχές του σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις με τη φανέλα των Καταλανών, αλλά τις περισσότερες τις έχει στη LaLiga. Συνολικά μετράει 511 στο πρωτάθλημα, ενώ στο Champions League έχει 149.