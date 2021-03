Οικονομία

Ανοίγουν κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και αρχαιολογικοί χώροι

Πώς γίνονται από σήμερα οι μετακινήσεις προς τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής. Τι ισχύει για τους αρχαιολογικούς χώρους.

Τη δυνατότητα να πάνε σε κομμωτήριο, κουρείο ή κέντρο αισθητικής και εκτός του δήμου όπου κατοικούν έχουν οι πολίτες από σήμερα Δευτέρα 22 Μαρτίου, στις περιοχές επιδημιολογικού επιπέδου "πολύ αυξημένου κινδύνου" καθώς επαναλειτουργούν οι υπηρεσίες των κομμωτηρίων και περιποίησης άκρων.

Πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις στα κομμωτήρια και στα κέντρα αισθητικής

Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, επιτρέπεται η διαδημοτική μετακίνηση κατόπιν ραντεβού ειδικά για τον σκοπό αυτό. Η μετακίνηση για το ραντεβού θα γίνεται με αποστολή sms στο 13033 με την επιλογή 6 ή με την αντίστοιχη γνωστή γραπτή βεβαίωση (τύπου Β) και με το σχετικό αποδεικτικό του ραντεβού (SMS ή email) από τον πάροχο της υπηρεσίας.

Για παράδειγμα, κάτοικος Περιστερίου που θέλει να επισκεφθεί κομμωτήριο στο Χαϊδάρι επικοινωνεί με το κομμωτήριο και κλείνει ραντεβού. Το κατάστημα του στέλνει SMS ή e-mail που αποτελεί το αποδεικτικό του ραντεβού. Όταν έρθει η μέρα και η ώρα του ραντεβού ο πολίτης στέλνει SMS με επιλογή 6 στο 13033 ή ετοιμάζει την χειρόγραφη βεβαίωση και μαζί με το αποδεικτικό του ραντεβού (SMS ή e-mail) μετακινείται από το Περιστέρι στο Χαϊδάρι για να επισκεφτεί το κομμωτήριο.

Υπενθυμίζεται ότι από το περασμένο Σάββατο παρατάθηκε το ωράριο κυκλοφορίας των πολιτών σε όλη την επικράτεια καθώς η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Η παράταση ισχύει ενιαία και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας

Υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι και δημόσια πάρκα

Ακόμη, επαναλειτουργούν από σήμερα Δευτέρα οι υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι και τα δημόσια πάρκα για επίσκεψη έως 3 άτομα, εκτός αν αφορά σε οικογένειες, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων με χρήση sms 6 και χωρίς τη χρήση οχήματος.

Όπως διευκρινίστηκε, οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και σε πάρκα επιτρέπονται χωρίς χρήση αυτοκινήτου ή μηχανής αλλά μόνο με τα πόδια ή με ποδήλατο, ό,τι ισχύει δηλαδή για το sms 6.

Χθες Κυριακή, αυτοψία στην Ακρόπολη, ενόψει της επαναλειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, πραγματοποίησε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Η κ. Μενδώνη συνοδευόταν από τον γενικό γραμματέα Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου, την αρμόδια Έφορο Αρχαιοτήτων Ελένη Μπάνου, τον τμηματάρχη Έργων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Μιχάλη Λεφαντζή, την αρχιφύλακα του χώρου Ε. Φιλιππαίου και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.

«Οι αρχαιολογικοί χώροι σε όλη τη χώρα -ως υπαίθριοι ανοιχτοί χώροι- είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τους επισκέπτες, παρέχοντας τους μια δυνατότητα "αποσυμπίεσης" από την πολύμηνη καραντίνα, αλλά και προσφέροντας την ευκαιρία ενός ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού περιπάτου. Προφανώς οφείλουμε όλοι, επισκέπτες και εργαζόμενοι, να τηρούμε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των άλλων αλλά και τη δική μας. Οι αρχαιολογικοί χώροι θα λειτουργήσουν με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ", δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού.

Ερασιτεχνική αλιεία

Επιπλέον, επιτρέπεται από σήμερα η ερασιτεχνική αλιεία είτε από πλωτό μέσο μήκους έως 8 μέτρων είτε από την παραλία για τους διαμένοντες σε παραθαλάσσιους και μόνο δήμους και με τη χρήση του κωδικού 6 προσεγγίζοντας δηλαδή πεζή ή με ποδήλατα και με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα στην περίπτωση ιδιοκτητών σκαφών, δηλαδή το Ε9 που αποδεικνύει την ιδιοκτησία του σκάφους.