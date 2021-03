Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1 για το self test (βίντεο)

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής για τα τεστ που θα μπορούν να κάνουν οι πολίτες στο σπίτι τους.

«Κάθε τεστ ακολουθείται από δικές του οδηγίες», εξήγησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, για τα τεστ που θα γίνονται από τους πολίτες κατ’οίκον από τις αρχές Απριλίου.

« Αυτό το τεστ δεν υπήρχε πριν από 2-3 μήνες», είπε και τόνισε ότι, θα βγουν βίντεο με οδηγίες για το πώς γίνονται τα τεστ.

Απαντώντας τέλος στις αντιδράσεις των φαρμακοποιών, για τη διάθεση των τεστ μέσω των φαρμακείων τους, είπε πως «αν υπάρχει πολύς κόσμος στο φαρμακείο μου, κάποιοι θα αγοράσουν κάτι».

«Ας βάλουμε όλοι χέρι», κατέληξε.