Η απόφαση για επίταξη ιατρών στην Αττική

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας για την επίταξη των ιατρών της Αττικής.

Σε επίταξη των ιδιωτών γιατρών της Αττικής με την ειδικότητα των παθολόγων, πνευμονολόγων και των γενικών ιατρών, προχώρησε το υπουργείο Υγείας, μετά τη λήξη της προθεσμίας. Το υπουργείο είχε αιτηθεί τη συνδρομή 200 ιατρών για την ενίσχυση του ΕΣΥ που "υποκύπτει" στο βάρος της πανδημίας και μέχρι πριν από λίγες ώρες είχαν δηλώσει τη συμμετοχή τους 67 γιατροί.

Ως εκ τούτου, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το πουργείο Υγείας απηύθυνε επί εβδομάδες πρόσκληση - έκκληση προς τους ιδιώτες ιατρούς, για την ενίσχυση των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στο τρίτο σφοδρό κύμα της πανδημίας COVID-19.

Δυστυχώς, πολύ μικρός αριθμός ιδιωτών ιατρών προσήλθε. Τους ευχαριστούμε.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις έκτακτες συνθήκες και την επιτακτική ανάγκη περίθαλψης των συνανθρώπων μας, το Υπουργείο Υγείας προβαίνει σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών των ειδικοτήτων Παθολόγων, Πνευμονολόγων και Γενικών Ιατρών στην Αττική».

Περιγράφοντας την πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία, ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού έκανε λόγο για "εφημερία πολέμου", εκφράζοντας παράλληλα την "ντροπή και τη θλίψη του" για τη στάση του ΠΙΣ.

Διευκρινίσεις για τους πρώτους 206 γιατορύς που εντάσσονται στην επίταξη υπηρεσιών, τα κριτήρια επιλογής και τις αμοιβές τους, έδωσε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Γ.Γ. του Υπ. Υγείας.

Πατούλης: μακάρι να σώσουμε αυτούς που δίνουν μάχη για την ζωή τους

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι «είναι για πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στον χώρο της Υγείας. Ας είναι η απόφαση εκείνη που χρειάζεται για να μπορέσουμε να σώσουμε τους ανθρώπους εκείνους που δίνουν την μάχη για την ζωή τους».

Σε ότι αφορά τους ιατρούς οι υπηρεσίες των οποίων αναμένεται να επιταχθούν, σημείωσε «Πιθανολογώ ότι εκείνοι που βρίσκονται είτε με σύμβαση του ΕΟΠΥΥ είτε καθαρά στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, είναι εκείνοι που θα προτιμηθούν για να πάνε στα νοσοκομεία».

Λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Πατούλης είχε δηλώσει στον ΑΝΤ1 ότι επρόκειτο να γίνει σύσκεψη με τις Ενώσεις Ιατρών με σκοπό την εύρεση λύσης για την κάλυψη των κενών.