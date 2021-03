Κοινωνία

Σύλληψη και πρόστιμα για κορονοπάρτι

Αρκετοί κατάφεραν να διαφύγουν στην θέα τον αστυνομικών...

Ένας 20χρονος συνελήφθη, χθες το βράδυ, επειδή διοργάνωσε πάρτι σε μισθωμένη μονοκατοικία στην Επανομή Θεσσαλονίκης, αγνοώντας τα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της υγειονομικής κρίσης.

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο για έλεγχο ύστερα από καταγγελία και εκτός από τη σύλληψη επέβαλαν στον νεαρό διοργανωτή πρόστιμο 3000 ευρώ, ενώ πρόστιμα 300 ευρώ βεβαιώθηκαν και σε τέσσερις συμμετέχοντες.

Στο πάρτι φαίνεται πως συμμετείχαν περισσότερα από δέκα άτομα, πολλά από τα οποία όμως κατάφεραν να διαφύγουν, όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία της αστυνομίας.