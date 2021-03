Πολιτική

Κωτσιόπουλος για επίταξη ιατρών: ποιοι είναι οι πρώτοι 206 και πως θα αμείβονται

Τι ανέφερε ο Γ.Γ. του Υπ. Υγείας για τον τρόπο επιλογής τους και το ηλικιακό κριτήριο. Τι θα γίνει με όσους δήλωσαν εθελοντές για ένταξη στο ΕΣΥ.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης για επίταξη των υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών προς ενίσχυση των νοσοκομείων του ΕΣΥ στην Αττική για την μάχη ενάντια στον κορονοϊό, ο Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε, «έχουν ήδη επιλεγεί οι πρώτοι 206 ιατροί για τους οποίους θα ισχύσει η επίταξη υπηρεσιών. Είναι παθολόγοι, πνευμονολόγοι και γενικοί ιατροί, που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και ηλικίας κάτω των 60 ετών».

Σημείωσε ότι η επίταξη υπηρεσιών είναι για έναν μήνα και προσέθεσε ότι «με υπουργική απόφαση θα ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για αυτούς τους ιατρούς για αυτόν τον μήνα. Λογικά θα λάβουν την αποζημίωση του Επιμελητή Β΄ με τον βαθμό του οποίου θα ενταχθούν στο σύστημα οι εν λόγω ιατροί».

Ο κ. Κωτσιόπουλος είπε ότι τα φύλλα πορείας θα επιδοθούν μέσα σε 24 ώρες.

Προσέθεσε ότι «για τους περίπου 65 ιατρούς που εθελοντικά δήλωσαν ότι θέλουν να ενταχθούν στο ΕΣΥ, θα ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία», με την αποζημίωση τους να είναι εκείνοι που είχε δηλωθεί αρχικώς από το Υπουργείο Υγείας, ήτοι 2.000 ευρώ καθαρά μηνιαίως και πρόσθετη αμοιβή για τις εφημερίες.

Παράλληλα, ανέφερε την σημαντική συμβολή στα νοσοκομεία όλης της χώρας από συνταξιούχους ιατρούς που έκαναν χρήση της διάταξης για επαναφορά τους στην υπηρεσία, λόγω της πανδημίας κορονοϊού.