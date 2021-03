Οικονομία

Σταμπουλίδης στον ΑΝΤ1: αμφίβολο το άνοιγμα της αγοράς στις 29 Μαρτίου

Τι είπε για την μετακίνηση εντός Δήμου για κομμωτήρια, αλλά όχι για επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, τα ψώνια με sms στο 13032, την μετακίνηση στα εξοχικά σπίτια

Ο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι σήμερα ξεκίνησε η λειτουργία κομμωτηρίων και κέντρων περιποίησης νυχιών, καθώς και των αρχαιολογικών χώρων, τονίζοντας ότι τους αρχαιολογικούς χώρους μπορούν να επισκεφτούν μόνο οι κάτοικοι του Δήμου στον οποίο βρίσκονται, ενώ για τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης νυχιών μπορεί να υπάρξει μετακίνηση σε κοντινούς δήμους για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, πάντοτε με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται.

Ο κ. Σταμπουλίδης είπε ότι η απαγόρευση μετακινήσεων αφορά εν πολλοίς και την αποφυγή κινητικότητας και συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ είπε ότι έχουν προστεθεί λεωφορεία στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής, υποστηρίζοντας ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει επίταξη στον εν λόγω τομέα.

Είπε ακόμη ότι η απαγόρευση μετακινήσεων ιδιοκτητών και προς τα εξοχικά σπίτια που διαθέτουν εντάσσεται στο πλαίσιο αποτροπής της μετάδοσης του κορονοϊού, σύμφωνα και με τις εισηγήσεις των ειδικών.

Ο Γ.Γ. Εμπορίου είπε ότι μελλοντικά οι αγορές μας από το λιανεμπόριο θα γίνονται με την αποστολή sms στο 13032, απέφυγε ωστόσο να πει αν αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τις 29 Μαρτίου, τονίζοντας ότι η εικόνα από τα νοσοκομεία της Αττικής, είναι μάλλον αποθαρρυντική προς την κατεύθυνση του περαιτέρω ανοίγματος της αγοράς από τις 29 Μαρτίου, όπως είχε εκτιμηθεί από την Κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, είπε, τα δεδομένα που θα υπάρχουν προς το τέλος της εβδομάδας είναι εκείνα που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για τις τελικές αποφάσεις.

Επιφυλακτικός ήταν ο κ. Σταμπουλίδης και σε ότι αφορά την λειτουργία κλάδων της αγοράς, όπως η Εστίαση, για την οποία υπάρχει η πρόβλεψη για λειτουργία των καταστημάτων μετά τα μέσα Απριλίου, με εξυπηρέτηση πελατών μόνο σε εξωτερικούς χώρους.