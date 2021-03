Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ - Rapid Test: Που βρέθηκαν τα περισσότερα θετικά το Σαββατοκύριακο

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου μέσα από το αυτοκίνητo. Αναλυτικά τα αποτελέσματα.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο, 20 και 21 Μαρτίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Αναλυτικά τα στοιχεία του ΕΟΔΥ από τις δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα:

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

Συνολικά, σε 27 μαζικές δειγματοληψίες, σε 19 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, διενεργήθηκαν 4.403 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 102 κρούσματα (2,31%).

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Παλλήνης / Πραγματοποιήθηκαν 570 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (2,28%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 570 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (2,28%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη. ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίων Αναργύρων / Πραγματοποιήθηκαν 659 rapid test και προέκυψαν 24 θετικά (3,64%). Αφορούν σε 12 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 659 rapid test και προέκυψαν 24 θετικά (3,64%). Αφορούν σε 12 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη. ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» / Πραγματοποιήθηκαν 257 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,11%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 257 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,11%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Βόλβης / Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,22%). Αφορά σε άνδρα 59 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,22%). Αφορά σε άνδρα 59 ετών. ΠΕ Άρτας: Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως / Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας / Πραγματοποιήθηκαν 211 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,89%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 211 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,89%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 45 έτη. ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Παναχαϊκής / Πραγματοποιήθηκαν 282 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,77%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 282 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,77%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη. ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Καλαμπακίου / Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,61%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,61%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη. ΠΕ Έβρου: Αλεξανδρούπολη / Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Εύβοιας: Κτελ Χαλκίδας / Πραγματοποιήθηκαν 170 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (7,05%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 170 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (7,05%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη. ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας / Πραγματοποιήθηκαν 164 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,61%). Αφορά σε γυναίκα 58 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 164 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,61%). Αφορά σε γυναίκα 58 ετών. ΠΕ Καρδίτσας: Δημοτική Αγορά Μουζακίου / Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Κέρκυρας: Κέρκυρα / Πραγματοποιήθηκαν 163 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (4,91%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 163 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (4,91%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη. ΠΕ Κω: Κως / Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Κω: Δημαρχείο Κω / Πραγματοποιήθηκαν 102 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 102 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λακωνίας: Σπάρτη / Πραγματοποιήθηκαν 234 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 234 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Δαμάσι //Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

//Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Αμούρι / Πραγματοποιήθηκαν 5 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 5 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Μεσοχώρι / Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (7,69%). Αφορά σε άνδρα 76 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (7,69%). Αφορά σε άνδρα 76 ετών. ΠΕ Λάρισας: Μαγούλα / Πραγματοποιήθηκαν 58 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,72%). Αφορά σε γυναίκα 45 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 58 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,72%). Αφορά σε γυναίκα 45 ετών. ΠΕ Λάρισας: Κεντρική πλατεία Λάρισας / Πραγματοποιήθηκαν 175 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,28%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 175 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,28%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. ΠΕ Μεσσηνίας: Πλατεία Καλαμάτας / Πραγματοποιήθηκαν 209 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 209 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πάρου: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους / Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ροδόπης: Κομοτηνή // Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

// Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι / Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Σποράδων: Σκιάθος / Πραγματοποιήθηκαν 84 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,19%). Αφορά σε άνδρα 50 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 84 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,19%). Αφορά σε άνδρα 50 ετών. ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία / Πραγματοποιήθηκαν 452 rapid test και προέκυψαν 16 θετικά (3,54%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Συνολικά, σε 19 μαζικές δειγματοληψίες, σε 16 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, διενεργήθηκαν 3.466 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 99 κρούσματα (2,85%).

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ελευσίνας / Πραγματοποιήθηκαν 848 rapid test και προέκυψαν 36 θετικά (4,24%). Αφορούν σε 21 άνδρες και 15 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 848 rapid test και προέκυψαν 36 θετικά (4,24%). Αφορούν σε 21 άνδρες και 15 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» / Πραγματοποιήθηκαν 258 rapid test και προέκυψαν 21 θετικά (8,14%). Αφορούν σε 10 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 258 rapid test και προέκυψαν 21 θετικά (8,14%). Αφορούν σε 10 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Ηλιούπολης / Πραγματοποιήθηκαν 845 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (1,54%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 845 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (1,54%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη. ΠΕ Αρκαδίας: Κολλίνες / Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αχαΐας: Νότιο Πάρκο / Πραγματοποιήθηκαν 229 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (3,93%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 229 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (3,93%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη. ΠΕ Εύβοιας: Ταξιάρχης / Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Σολωμού / Πραγματοποιήθηκαν 58 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,44%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 58 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,44%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 32 έτη. ΠΕ Ηλείας: Άσπρα Σπίτια / Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ηλείας: Χελιδόνι / Πραγματοποιήθηκαν 128 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,34%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 128 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,34%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 35 έτη. ΠΕ Θεσπρωτίας: Γαρδίκι / Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (4,44%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 73 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (4,44%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 73 έτη. ΠΕ Καλύμνου: Λιμένας Καλύμνου / Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας / Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (8,86%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (8,86%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη. ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Ματαράγκας, Δήμος Σοφάδων Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,77%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 66 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,77%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 66 έτη. ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Μαυραχάδων, Δήμος Σοφάδων / Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Κορινθίας: Σχοίνος / Πραγματοποιήθηκαν 111 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 111 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Κω: Κοινότητα Αντιμάχειας / Πραγματοποιήθηκαν 137 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 137 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πρέβεζας: Πρέβεζα / Πραγματοποιήθηκαν 137 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 137 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Κομοτηνής / Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,85%). Αφορά σε γυναίκα 32 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,85%). Αφορά σε γυναίκα 32 ετών. ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι / Πραγματοποιήθηκαν 149 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,67%). Αφορά σε άνδρα 18 ετών.