Κοινωνία

Έστησαν απαγωγή για να πάρουν λύτρα από τον... φίλο τους

Κατάφεραν να εξαπατήσουν τον επιχειρηματία και με άλλα ψέματα, αποσπώντας του τεράστιο ένα τεράστιο χρηματικό ποσό.

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης περίπτωση εκβίασης και απάτης σε βάρος 40χρονου επιχειρηματία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία πέντε Ελλήνων αντρών εμπλεκομένων στην υπόθεση, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, δύο εκ των δραστών, εκμεταλλευόμενοι την μακροχρόνια προσωπική φιλία τους με τον παθόντα, κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου 2018 - Απριλίου 2020, παρουσίαζαν ψευδή γεγονότα ως αληθινά και με τη συμμετοχή των υπολοίπων τριών, κατάφεραν να του αποσπάσουν το συνολικό χρηματικό ποσό των (279.000) περίπου ευρώ.

Προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους:

Έπεισαν τον παθόντα, δύο φορές, να συμμετέχει με χρηματικό μερίδιο σε υποτιθέμενη νέα παράνομη εμπορική τους δραστηριότητα που αφορούσε στην προμήθεια και μεταπώληση λαθραίων τσιγάρων

Αφού προκάλεσαν φθορές σε εξοπλισμό της επιχείρησής του, του απέσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό, υποτίθεται κατά εκβιαστική απαίτηση των δραστών, ώστε να μην ξανασυμβεί και

Έπεισαν τον παθόντα ότι ένας εκ των φίλων του έπεσε θύμα απαγωγής, γεγονός που δεν ίσχυε, ενώ οι υποτιθέμενοι δράστες της, μετερχόμενοι απειλές κατά της ζωής τόσο του ιδίου όσο και των δύο φίλων του, απαίτησαν εκβιαστικά και πέτυχαν την καταβολή πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού.

Αφού αποκαλύφθηκε η δράση τους, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τους που θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».