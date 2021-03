Πολιτισμός

Μαθητές έφτιαξαν ταινία για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η "γιαγιά Ελλάδα" αφηγείται στα εγγόνια της ποιοι την βοήθησαν να ξυπνήσει από έναν βαθύ ύπνο 400 χρόνων...

Φέτος, συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τον Μάρτη του 1821. Η δίψα για ελευθερία και ανεξαρτησία ένωσε όλους τους Έλληνες, πλούσιους και φτωχούς, διανοούμενους και αγράμματους, στρατιωτικούς και πολιτικούς, εμπόρους αλλά και ανθρώπους της εκκλησίας.



Η ταινία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση» δημιουργήθηκε από το ΣΤ1 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, στην πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας.



Μέσα σε κάτι περισσότερο από 5 λεπτά, οι μαθητές υποδύονται τους γνώριμους πρωταγωνιστές του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα στο φυσικό τους περιβάλλον, την πόλη του Ναυπλίου, όπου κάποτε πράγματι περπατούσαν.

Η γιαγιά Ελλάδα αφηγείται στα εγγόνια της, τους σημερινούς νέους, ποιοι την βοήθησαν να ξυπνήσει από έναν βαθύ ύπνο 400 χρόνων. Περνούν από μπροστά μας ο Κολοκοτρώνης, η Μπουμπουλίνα, ο Μιαούλης κι ο Κανάρης, οι Φιλικοί, το κρυφό σχολειό κι άλλοι πολλοί…

Τα παιδιά στέλνουν το μήνυμα της ενότητας και της ομοψυχίας, τιμώντας τους ήρωες και τις ηρωίδες που έδωσαν τα πάντα, ακόμα και την ίδια τους τη ζωή, για την ελευθερία της πατρίδας.