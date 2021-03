Κοινωνία

Κάηκε ζωντανός μέσα στο σπίτι του

Παρά την επέμβαση των πυροσβεστών, δεν αποτράπηκε η τραγωδία.

Ένα άτομο εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας χωρίς τις αισθήσεις του, από Πυροσβέστες, στην περιοχή της Πύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για φωτιά σε κατοικία και στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 4 πυροσβέστες, ωστόσο η κατάσβεσή της είχε ήδη γίνει από περίοικους.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν εντός της κατοικίας έναν 58χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος έφερε εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από το στρώμα του κρεβατιού.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, ενώ στο σημείο κλήθηκε η σήμανση και ιατροδικαστής.

Πηγή: gargalianoionline.gr