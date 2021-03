Πολιτική

Δένδιας: Η Ευρώπη προσλαμβάνει την Τουρκία ως πρόβλημα

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Συνάντηση Μπορέλ - Τσαβούσoγλου.

Της Μαρίας Αρώνης, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

«Η Ευρώπη προσλαμβάνει την Τουρκία ως πρόβλημα και προτείνει τη διπλή ατζέντα», δήλωσε ο υπουργός εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί το θέμα της Τουρκίας και οι ευρωτουρκικές σχέσεις.

Όλη η δήλωση του Νίκου Δένδιας, έχει ως εξής:

«Παρουσιάζεται σήμερα στο Συμβούλιο η έκθεση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ και της Επιτροπής, όσον αφορά τα ζητήματα της Τουρκίας. Καταρχήν η έκθεση είναι θετική γιατί προσλαμβάνει σωστά την Τουρκία ως πρόβλημα που αφορά το σύνολο της Ευρώπης και υπογραμμίζει τα προβλήματα τα οποία η τουρκική συμπεριφορά δημιουργεί για την ΕΕ.

Βεβαίως υπάρχουν και ελλείψεις, όπως π.χ. το casus belli ή αναφορές σε τουρκικές παραβατικότητες όπως τα Βαρώσια ή ευθείες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τη θάλασσα. Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στο Συμβούλιο, θα ακολουθήσω αυτές τις ελλείψεις. Όμως οφείλουμε να κρατήσουμε το θετικό. Η Ευρώπη προσλαμβάνει την Τουρκία ως πρόβλημα και προτείνει τη διπλή ατζέντα. Θετικά μέτρα, μεν, αλλά από την άλλη πλευρά, σαφώς τη δυνατότητα λήψης μέτρων, κυρώσεων κατά της Τουρκίας, αν διολισθήσει πάλι στην απαράδεκτη παραβατική της συμπεριφορά.»

Από την πλευρά του, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, δηλωσε ότι μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, θα συναντηθεί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου βρίσκεται στις Βρυξέλλες, με αφορμή την εαρινή Υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Μαρτίου.