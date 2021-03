Κόσμος

Βομβαρδισμός νοσοκομείου στη Συρία (βίντεο)

Τραγικός ο απολογισμός από την επίθεση στο νοσοκομείο.

Τουλάχιστον πέντε νεκροί πολίτες είναι ο απολογισμός βομβαρδισμού νοσοκομείου σε πόλη του Χαλεπίου, ο οποίος άφησε πίσω του τραυματίες από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Σε βίντεο από το σημείο, φαίνονται συντρίμμια και αίμα στην είσοδο και μέσα στο νοσοκομείο, το οποίο είναι υπόγειο, μια τακτική που συνηθίζεται στις εμπόλεμες ζώνες της Συρίας, για λόγους ασφαλείας.

Μεταξύ των νεκρών είναι μία γυναίκα κι ένα παιδί, σύμφωνα με τα «Λευκά Κράνη», την ομάδα διάσωσης που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Οι επιθέσεις στα νοσοκομεία δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στον πόλεμο της Συρίας.

Το τελευταίο χτύπημα ήταν από κυβερνητικές δυνάμεις στην περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, ήταν η πρώτη μετά το Φεβρουάριο του 2020.