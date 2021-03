Κόσμος

Μαϊάμι: Απαγόρευση κυκλοφορίας και μάχες με “ξέφρενους” τουρίστες (εικόνες)

Χωρίς να τηρούν τα μέτρα προστασίας, φαίνεται πως οι νεαροί τουρίστες κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό στην τοπική οικονομία.

Στην επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας προχώρησαν οι Αρχές στην παραλία του Μαϊάμι, λόγω της ξέφρενης και χωρίς μέτρα παρουσίας νεαρών τουριστών στην περιοχή, με αποτέλεσμα τις μεταξύ τους συγκρούσεις.

Μετά τα περιστατικά του Σαββάτου, οπότε και νεαροί τουρίστες έκαναν κάθε είδους πάρτι σε δρόμους, γεμάτα εστιατόρια και συγκεντρώνονταν κατά χιλιάδες, χωρίς να φορούν προστατευτικές μάσκες, την Κυριακή επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 20:00 έως τις 6:00 το πρωί.

Σε βίντεο από την περιοχή, φαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και τουριστών, με τους πρώτους να εκτοξεύουν πλαστικές σφαίρες για να διαλύσουν τα συγκεντρωμένα πλήθη.

Οι τουρίστες και οι διαμένοντες στα ξενοδοχεία είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν μέσα, κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, που δεν έχει διευκρινιστεί πόσο θα διαρκέσει. Εκπρόσωπος του Δήμου, ωστόσο, πρότεινε να παραμείνει σε ισχύ το μέτρο τουλάχιστον μέχρι τις 12 Απριλίου.

Τις προηγούμενες μέρες επιχειρήσεις της περιοχής είχαν ανακοινώσει την αναστολή της λειτουργίας τους τη νύχτα, λόγω των καβγάδων και των επεισοδίων που σημειώνονταν, τόσο στους δρόμους, όσο και μέσα στα καταστήματά τους.

Τοπικές επιχειρήσεις και αξιωματούχοι προσπαθούν την ίδια ώρα να ισορροπήσουν μεταξύ των «άγριων» τουριστών και της ανάκαμψης της οικονομίας που έχει πληγεί από την πανδημία.

Ο τουρισμός είναι σημαντική πηγή οικονομικής δραστηριότητας στη Φλόριντα και από τα πρώτα «θύματα» του κορονοϊού.