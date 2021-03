Τεχνολογία - Επιστήμη

Πιερρακάκης για self test: πλατφόρμα για καταχώριση των θετικών

Τι είπε για την ενημέρωση των πολιτών, τα τεστ και τα ραντεβού για τους εμβολιασμούς. Πόσο αυξημένα ειναι τα sms στο 13033 σε σχέση με το περσινό lockdown.

Πλατφόρμα, στην οποία θα δηλώνονται τα κρούσματα κορονοϊού που θα προκύπτουν από τα self test που θα κάνουν οι πολίτες, προανήγγειλε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης

«Το σύστημα για να δηλώνονται τα κρούσματα από τους πολίτες που θα κάνουν self test θα αλληλεπιδρά με αυτό της άυλης συνταγογράφησης, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι φαρμακοποιοί» εξήγησε ο αρμόδιος υπουργός. Όπως είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «εκ των πραγμάτων θα πρέπει να υπάρξει μια πλατφόρμα κυρίως για στατιστικούς λόγους, να υπάρχει μια πρώτη καταγραφή και για να έχει μια εικόνα ο ΕΟΔΥ για τους πολίτες που έκαναν το τεστ. Επιπλέον, θα υπάρξει μια πλατφόρμα για να δηλώνονται όσοι έχουν θετικό αποτέλεσμα, εφόσον το επιθυμούν. Δε θα είναι απολύτως ισοδύναμο με το να πάει ο πολίτης σε ένα διαγνωστικό κέντρο ή να καταγραφεί κεντρικά στο μητρώο Covid, αλλά θα είναι χρήσιμο».

Αναφορικά με την πλατφόρμα των ραντεβού για τους εμβολιασμούς, δήλωσε ότι για τις ευπαθείς ομάδες ήταν η πιο περίπλοκη διαδικασία, «γιατί για να αναζητήσει το υπουργείο τους πολίτες με σοβαρά χρόνια νοσήματα, έπρεπε με βάση το σύστημα της συνταγογράφησης να προχωρήσει σε συγκεκριμένες κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων και σε συγκεκριμένα φάρμακα που συνταγογραφούνται».

«Κάθε νόσημα έχει έναν κωδικό. Οι κωδικοί αυτοί είναι περίπου 72.000. Η αρμόδια επιτροπή εμβολιασμού προτεραιοποίησε περίπου 150 κωδικούς. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει για 250.000 συμπολίτες μας, πολλοί από αυτούς μπαίνουν και εγγράφονται, πολλοί έχουν λάβει μήνυμα από την άυλη συνταγογράφηση και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι επόμενες κατηγορίες θα είναι με βάση την ηλικία οι 70-74 και οι 65-69 ετών», επεσήμανε.

Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, είναι μέχρι τέλος Απριλίου όλοι οι πολίτες άνω των 60 ετών, μαζί με όσους έχουν νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου, να έχουν κάνει έστω μια δόση του εμβολίου. «Αυτός ο στόχος είναι επιτεύξιμος. Έχουμε ήδη πάνω από1,4 εκατ. δόσεις του εμβολίου που έχουν ήδη γίνει και κάθε εβδομάδα προσθέτουμε 200.000 ραντεβού», συμπλήρωσε.

Για τον πενταψήφιο αριθμό 13032 που έχει δημιουργηθεί για τις μετακινήσεις των πολιτών όταν ανοίξει το λιανεμπόριο, ανέφερε ότι «είναι στη διάθεση της αρμόδιας επιτροπής, δουλεύει ήδη και είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί». «Η ιδέα είναι να μπορεί κανείς να στείλει ένα μήνυμα την ημέρα από τη συσκευή του που θα έχει μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια που θα οριστεί από την Επιτροπή», πρόσθεσε.

Για τα SMS που αποστέλλονται στο 13033, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι δεν είναι ο απόλυτος δείκτης κινητικότητας, καθώς υπάρχουν και οι φόρμες μετακινήσεων, αλλά σε γενικές γραμμές ο αριθμός τους είναι αυξημένος κατά 20% σε σχέση με το περυσινό lockdown.

Για το gov.gr, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημέρωσε πως «μέσα σε έναν χρόνο που παρέχονται ψηφιακά πάνω από 1.100 υπηρεσίες, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει». «Το 2020 είχαμε 94 εκατ. ψηφιακές συναλλαγές από 8,8 εκατ. το 2018, οι οποίες θα γίνονταν στο γκισέ. Δωδεκαπλασιάστηκαν δηλαδή μέσα σε μια διετία», σχολίασε, υπογραμμίζοντας ότι η πανδημία έδρασε σαν επιταχυντής.

Σημειώνεται ότι για τα self test, οι φαρμακοποιοί ζητούν να υπάρξει αποζημίωση τους για κάθε ένα εξ αυτών, απο το κράτος ή τον πολίτη που θα προσέρχεται στο φαρμακείο.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Σε ανακοίνωσή του Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει «την Παρασκευή ο κ. Σκέρτσος δεν διευκρίνισε εάν τα rapid test που βγαίνουν θετικά θα δηλώνονται για να υπάρχει και η απαραίτητη ιχνηλάτηση. Το Σάββατο δήλωσε πως το self testing δεν θα δηλώνεται σε κάποια πλατφόρμα, ρίχνοντάς τα πάλι στην ατομική ευθύνη των πολιτών. Σήμερα ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε πλατφόρμα για να δηλώνονται τα θετικά rapid test. Η κυβέρνηση όχι απλά δεν έχει σχέδιο, αλλά τα έχει κάνει μπάχαλο ακόμη και με τα test. Μετά από έναν χρόνο ομολογεί πως τόσο καιρό δεν έχουν σαφή επιδημιολογικά δεδομένα, όπως τονίζει από την πρώτη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και οι επιστήμονες. Και αντί να πάρει ουσιαστικά μέτρα, λέει πλέον πως ακόμα και η διάγνωση εναπόκειται στην ατομική ευθύνη των πολιτών.

Προφανώς το self testing δεν είναι λύση γιατί:

Τα rapid test για self testing έχουν σημαντικά μειωμένη αξιοπιστία σε σχέση με τα μοριακά. Ακόμα και αν δημιουργηθεί πλατφόρμα δήλωσης των αποτελεσμάτων, κάτι που αρχικά απέρριπτε η κυβέρνηση, θα οδηγήσει σε νέο μπάχαλο με την έγκαιρη και σωστή καταμέτρηση των κρουσμάτων ανά περιοχή. Οι πολίτες που θα κάνουν και θα βγαίνουν θετικοί, εν συνεχεία θα πρέπει να πληρώνουν για να κάνουν και μοριακά test για επιβεβαίωση. Άρα δεν προκύπτει καμία ελάφρυνση για τον πολίτη. Θα κάνουν test μόνο όσοι ενδιαφέρονται, με αποτέλεσμα και πάλι να μη γίνονται οι απαραίτητοι στοχευμένοι έλεγχοι σε εστίες υπερμετάδοσης, όπως μαζικοί εργασιακοί χώροι, ΜΜΜ, σχολεία, ομάδες υψηλής ευαλωτότητας και κοινωνικές δομές υψηλού κινδύνου. Τίθεται σοβαρότατο θέμα διαφάνειας στην προμήθειά τους και τη χορήγησή τους, με βάση τους χειρισμούς που έχει κάνει εδώ και έναν χρόνο η κυβέρνηση και το όργιο απευθείας αναθέσεων.

Με λίγα λόγια, τα δωρεάν rapid test μπορούν να λειτουργήσουν μόνο επικουρικά. Μόνη ουσιαστική και αυτονόητη λύση είναι η συνταγογράφηση και αποζημίωση μοριακών και rapid test από τον ΕΟΠΠΥ, που εγκληματικά αρνείται η κυβέρνηση εδώ και έναν χρόνο και οι στοχευμένοι έλεγχοι.»

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση της, η Ελληνική Λύση αναφέρει, «Η κυβέρνηση προανήγγειλε την δωρεάν διάθεση rapid test στους πολίτες, όπως είχε προτείνει εδώ και μήνες η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ , χωρίς όμως να διαχωρίζει τα «περιστατικά» τα οποία συνεχίζει να βαπτίζει «κρούσματα», προκειμένου να δικαιολογήσει την λήψη σκληρών μέτρων ώστε να απαγορεύσει και φέτος τον εορτασμό της Ανάστασης. Δεν μπορεί η πανδημία να λειτουργεί ως «εργαλείο» για λήψη ανθελληνικών, «χριστιανοφοβικών» και αντικοινωνικών μέτρων! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ καλεί επιτέλους την κυβέρνηση να υιοθετήσει τον συνδυασμό μέτρων που επισήμως έχει καταθέσει εδώ και μήνες. Δημιουργία ΜΕΘ με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της κατ’ οίκον νοσηλείας σε συνεργασία με τους γιατρούς μέσω ΕΟΠΥΥ. Και επιτέλους, να προβεί στον διαχωρισμό των «περιστατικών» από τα «κρούσματα», όπως απαιτεί και μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας».