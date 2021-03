Κόσμος

Ισλανδία: Η λάβα από το ηφαίστειο κάνει τη νύχτα μέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες από το ηφαίστειο που «ξύπνησε» μετά από δεκάδες χιλιάδες δονήσεις.

Τη νύχτα μέρα έκανε η λάβα από το ηφαίστειο που εξερράγη την Παρασκευή στο Ρέκιαβικ, την πρωτεύουσα της Ισλανδίας και πλέον φαίνεται να «ηρεμεί».

Η λάβα βγήκε από την κορυφή και κύλησε εκατοντάδες μέτρα μακριά, ενώ άπειρα ήταν τα μικρά «σιντριβάνια» που δημιουργήθηκαν από αυτήν.

Οι κάτοικοι της χώρας είχαν προετοιμαστεί για την έκρηξη, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες είχαν σημειωθεί πάνω από 50.000 σεισμικές δονήσεις.

Σύμφωνα, πάντως, με τους μετεωρολόγους, η έκρηξη ήταν μικρή και κανένα δεν κινδύνευσε.

Η τελευταία έκρηξη σημειώθηκε πριν από 800 χρόνια στο ηφαίστειο του Ρέκιαβικ και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος από τη στάχτη, αν κι οι επιστήμονες ήταν καθησυχαστικοί.