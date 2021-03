Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα: συντεταγμένο “άνοιγμα”, αντί για παραμονή στα σπίτια

Τι λέει η Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας για την υπερμετάδοση του ιού, τα σπίτια και την μη τήρηση των μέτρων.

Να πάμε σε ένα συντεταγμένο άνοιγμα προτείνει η διευθύντρια της κλινικής στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, Μίνα Γκάγκα. Μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 εξήγησε ότι η κόπωση των πολιτών είναι μεγάλη και για αυτό τα κρούσματα παραμένουν υψηλά. Σημείωσε, ότι είναι προτιμότερο να υπάρξει ένα άνοιγμα παρά να βρίσκονται σε κλειστούς χώρους, όπως σπίτια.

Όπως είπε από αυτές τις συναντήσεις έχει υπάρξει υπερμετάδοση με αποτέλεσμα να νοσηλεύονται στο Σωτηρία ολόκληρες οικογένειες. Όπως εξήγησε, εκτός από τα μέτρα που δεν τηρούνται τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού είναι πιο μεταδοτικά.

Mιλώντας για την κατάσταση του Συστήματος Υγείας, υπογράμμισε ότι η κατάσταση παραμένει ασφυκτική. Ενώ, σημείωσε πως χρειάζεται η βοήθεια όλων των γιατρών με διάφορες ειδικότητες που θα βοηθήσουν στη μάχη κατά της πανδημίας.